Le coupable du choc toxique ne serait pas le tampon en lui-même, mais l'accumulation de sang bloqué. Ce qui concerne également la fameuse coupe menstruelle...

Depuis quelques années, le syndrome du choc toxique (SCT) est en nette augmentation auprès des femmes qui portent des tampons lors de leurs cycles menstruels. Une nouvelle étude vient d'être publiée à ce sujet et conclut que cette pathologie ne proviendrait pas des tampons eux-mêmes, mais de l'accumulation de sang.

Selon les scientifiques de l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon, le choc toxique est la conséquence du développement d'un staphylocoque dans le vagin chez certaines femmes. Soignée trop tard, cette pathologie peut mener à l'amputation, voire à la mort. Les chercheurs ont collecté plus de 700 tampons usagés de marques différentes l'automne dernier. Et aucune des substances ne serait à l'origine du SCT. Par contre, l'accumulation de sang dans le vagin développerait une toxine. D'autres facteurs à risque ont également été constatés.

Le tampon n'est donc pas mis en cause dans cette étude, mais bien l'utilisation qui en est faite. Il est fortement recommandé de ne pas le porter plus de 4 à 6h. Cette étude remet en question, par la même occasion, l'application de la coupe menstruelle, de plus en plus utilisée pour des raisons écologiques. Tout comme le tampon, elle peut provoquer un choc toxique, d'autant qu'elle permet une arrivée d'air plus importante, ce qui contribue à la croissance du staphylocoque. Il est donc essentiel de sensibiliser les femmes aux conditions d'hygiènes strictes à respecter tant pour les tampons, les coupes menstruelles que les accessoires sexuels.