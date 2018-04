Lors de cet événement, les personnes intéressées pourront découvrir la formation de l'acteur en trois ans, les prochains stages de théâtre et de cinéma durant l'année et pendant les congés scolaires et bien sûr ils se baladeront dans les locaux de l'école.

Durant cet après-midi, le cours de théâtre sera également ouvert et il y aura des présentations d'élèves.

>> Le samedi 21 avril, de 14 à 17h. Rue Charles Demeer, 5 - 1020 Bruxelles. Inscriptions sur le site https://www.coursflorent.fr/bruxelles