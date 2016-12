Selon une étude publiée récemment, le meilleur ami de l’homme aurait encore un point commun supplémentaire avec l’être humain. Nos compagnons à quatre pattes seraient en effet capables de se souvenir des détails d’un événement.





Ni dotés d’une mémoire d’éléphant, ni de celle d'un poisson non plus, les chiens ont une mémoire épisodique selon une étude publiée dans la revue Current Biology. Et pour cause, elle mentionne leur capacité à revenir en arrière mentalement pour se souvenir de détails très précis.

Le mime Marceau

Pour arriver à de telles conclusions, les chercheurs ont étudié pas moins de 17 chiens de races différentes et en ont profité pour leur apprendre à imiter l’action de leur maître, le comportement d’un humain. Exemple : une personne s’assoit sur une chaise, une autre saute en l’air et on en passe. Sur l’ordre “fais-le”, les chiens mimaient l’action de leur maître en échange d’une récompense. Dans un second temps, l’ordre “couché” était donné aux toutous pendant que les humains vaquaient à leurs occupations respectives. Résultat ? Après quelques minutes, en leur ordonnant à nouveau “fais-le”, ces chiens se remettaient à obéir à l’ordre qui leur avait été donné initialement, à savoir imiter leur maître. Le meilleur ami de l’homme était même capable de reproduire la même action 24 heures après l’ordre.

Cette étude prouve donc bel et bien qu’il existe une mémoire épisodique – voire à court terme – chez les chiens. Et tout ça, alors que de nombreux experts ont toujours été divisés sur la question ! Affaire à suivre.