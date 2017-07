Vous êtes en vacances, votre téléphone est tellement rempli que vous ne pouvez plus prendre de photos ? On a l'astuce qui va vous sauver l'été.









C'est bien connu, un smartphone c'est comme un ordinateur, bourré de trucs : des applis, des vidéos, de la musique, des photos, tellement de photos. Et un (sale) jour, c'est fini : l'espace disponible est saturé et aucune photo n'est disponible à moins d'en effacer, supprimer des applis, bref il faut faire la chasse aux dévoreurs d'espace mémoire. Ce qui est fastidieux.





On peut aussi augmenter la capaciter de son téléphone avec une carte mémoire mais là, on rentre directement dans le technologique, les frais et les questionnements du genre alors pourquoi ne pas changer de téléphone.





Si vous êtiez sur le point de faire LA photo de l'été (une paella en gros plan, vos enfants qui sautent dans l'eau en éclaboussant les baigneurs voisins, votre visage rougi par le soleil mais réjoui par le panorama derrière vous, ...) et que c'est impossible par le biais traditionnel, il existe une solution.