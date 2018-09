Vous aviez tout imaginé pour cette rentrée.

La rentrée, moment magique fait de nouveaux débuts : stop à la procrastination de l’année passée. Bonjour à l’énergie et à la motivation pour être régulier dans votre travail et réaliser votre magnifique projet que vous aviez postposé pour tellement de temps.

La rentrée, moment dédié aux nouveaux apprentissages : Yes, it’s time to speak English ! et de s’inscrire à cette formation qui vous permettra de changer votre vie.

La rentrée, moment de superbes nouvelles résolutions : manger mieux et sain et vous inscrire à la salle de sport.

La rentrée, moment de partage en famille, fait de rigolades, de sorties, de bonne humeur.

Plus d’insécurités et d’indécisions. Pour cette rentrée, vous vous sentirez en confiance, vous saurez quelles décisions prendre. La peur laissera la place au courage ! L’assertivité sera votre nouvelle meilleure amie, au travail et en famille. Vous assurerez... C’est vous qui serez le maître de votre vie et de votre futur !

Vous snoozez votre réveil et vous vous rendormez. Vous vous levez en retard, le sommeil qui domine encore chaque centimètre de votre corps.

Si vous avez des enfants, il faut les sortir du lit, leur préparer leur petit déjeuner, cartable, goûter. Pendant qu’ils mangent leur tartine au beurre ou à la pâte de noisette (ou speculoos), Vous prenez un demi-litre de café pour ne pas vous endormir debout. Il faut courir vite à l’école ! Oh non, les embouteillages ! Vous arrivez à l’école en retard et à moitié angoissé. L’enfant pleure et Vous vous sentez mal parce que vous devez partir et que votre petit chou est en souffrance. Il ne pleure pas et Vous vous sentez mal parce qu’il a l’air d’en avoir rien à cirer.

Vous courez au travail, en retard, et retrouvez la pile de dossiers laissés avant les vacances. Tic-tac, il faut être productif cette année ! Vous commencez à vous sentir irrité et nerveux, avec un énorme creux au ventre. Vous n’avez pas pris votre petit déjeuner. Vous allez prendre une gaufre au distributeur. Aussi un coca, pour vous réveiller. Vous travaillez toute la journée en vous évadant de temps à autre. Vous pensez aux magnifiques vacances que Vous avez eues et vous comptez les jours qui vous séparent du prochain avion.

Il est midi et Vous n’avez pas prévu votre dîner. Vous allez prendre un sandwich de pain blanc avec une sauce au poulet curry ou un martino. Dans l’après-midi, vous piquez du nez et vous allez vous chercher un café. Retour à votre table, faut atteindre le chiffre ! La pression augmente déjà. Il est l’heure d’aller chercher les enfants à l’école. Vous rentrez, vous avalez un muffin en vitesse, pour vous donner l’énergie, et commencez à préparer le souper (car il n’y a rien de prêt). Après le souper, qui a pu être plus ou moins agréable …- « C’est quoi ça ? Uhhh, c’est vert ! Veux pas ça! » aka, l’enfant qui ne veut pas les légumes -

Vous aidez les enfants avec le bain, les mettez au lit et pensez à tout ce que vous devez faire pour le lendemain. Vous avez mangé pas ou peu et devant la télé (finalement un peu de repos !), vous prenez un bon dessert car, Vous le méritez bien !

(Si Vous n’avez pas d’enfant, omettez la partie enfant, ou considérez que votre rentrée pourrait fortement ressembler à ça si vous en aviez).

Et c’est reparti pour demain, après-demain, le surlendemain. Vous vous sentez fatigué, Vous prenez du poids, Vous devenez de plus en plus irritable et frustré.

Là, se termine la partie de l’histoire moderne. Allons sur le final joyeux.…





Oui, il y a un final joyeux

© Extrait Cendrillon Disney



Une petite fée qui se présente dans votre ordinateur. Elle apparaît peut-être dans une newsletter ou dans un article et elle vous dit :

"Je sais à quel point c’est dur la rentrée et aussi tous les autres jours qui suivent. Vous avez le sentiment d’être submergé par les responsabilités et par le fait que Vous devez prendre soin des autres. Tout le monde attend quelque chose de Vous. Vous terminez par Vous oublier et Vous vous faites passer en dernier. Mais - dit-elle- il y a une manière de bien vivre les mois à venir et de faire en sorte que vos rêves deviennent réalité ! Je connais le secret et je vais vous le dire : c’est « Prendre Soin de Vous » ! C’est la meilleure manière pour réussir à prendre soin des autres aussi !".

Et voici les conseils qu’elle vous donne :

Prenez votre petit déjeuner

Pour effectuer la myriade de tâches de la journée, vous avez besoin d’énergie qui, voyez-vous, vient de la nourriture. Et le meilleur moment pour fournir au corps ce « fuel » est…le matin ! Le premier step est donc de consacrer du temps pour prendre votre petit déjeuner. Vous n’êtes pas obligé de le faire dès que vous mettez les pieds hors du lit. Vous pouvez aussi le prendre au travail. L’important est de fournir à votre corps l’énergie nécessaire pour fonctionner jusqu’à midi. Car vous avez besoin d’être éveillé, rapide, lucide et de bonne humeur aussi !

Si vous ne savez pas quoi manger au matin, voici des idées :

– du yaourt avec du granola fait maison, des graines de chia, des fruits et un peu de miel. C’est prêt en moins de 5 minutes !

– une tartine avec de l’avocat, un œuf dur (préparé la veille), quelques graines et, à part, un fruit.

2. Emmenez avec vous...

