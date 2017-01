Pour se réapproprier son jardin ou sa terrasse l'hiver, c'est le must !





Ceux qui bénéficient d'un jardin ou d'une terrasse le savent : le jardin en hiver n'est pas l'endroit le plus agréable et pourtant, changer d'air et emplir ses poumons de fraîcheur, ça fait tellement de bien...

Ce qu'il faut alors ? Un braséro ! On a découvert le Morsø Fire Pot qui permet de créer en un clin d'oeil une sorte de feu de camp au jardin ou un chauffage extérieur de terrasse. Sa forme design est faite en tôle d'acier et peint d'une peinture évidemment résistante à la chaleur. Et ce beau bébé ne pèse que 14 kg. En plus, une grille permet de le trasformer en barbecue : une petite brochette ou une chipolata en hiver, c'est la cerise sur le gateau !

199€, infos sur les points de vente ici