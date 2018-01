A la première place, on retrouve la Nouvelle-Orléans décrite comme un endroit à nul autre pareil avec des influences tellement multi-culturelles qu'elle vibre littéralement de partout. Sa lente reconstruction après Katrina arrive à son terme. D'autres villes qui n'ont pas eu la vie facile commeBuffalo (de la fameuse Rust Belt) ou Cincinatti sont aussi reprises dans ce classement et jouxtent des destinations comme Seattle qui elle aussi se remet doucement d'années de déclin économique. Dans le même ordre d'idée, le New York Times salue Glasgow et Bristol dint le souffle de vie culturelle est une attraction en soi.

En 3, c'est la Basilicate en Italie qui retient l'attention, entre les Pouilles et la Calabre, cette région est considérée comme le secret le mieux gardé de l'Italie avec des plages somptueuses et de vieux villages incroyables comme Matera, un site classé par l'Unesco qui sera la capitale européenne de la Culture en 2019 !

(...)