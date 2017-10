Que va devenir la célèbre propriété de Hugh Hefner, lieu de toutes les fêtes les plus folles à partir des années 70 ? On vous raconte la formidable histoire de la maison symbole d'une époque et d'un homme hors-normes.





Il aura vécu jusqu'au bout dans son Playboy Mansion, acquis en 1971 pour 1.1 million de dollars à Holmby Hills, près de l'UCLA et du Los Angeles Country Club, dans l'un des quartiers les plus prestigieux d'Amérique où se trouvaient de nombreuses célébrités dont Humphrey Bogart, Bing Crosby, Walt Disney et Frank Sinatra. Auparavant, la propriété devenue le Playboy Mansion appartenait à Arthur Letts, le fils du fondateur de Los Angeles Broadway.

Dans ce manoir de plus de 2000 m² où eurent lieu des fêtes d'anthologie que certains qualifieraient d'orgies, on trouvait un orgue, une cave à vin avec une porte secrète et un spa. Entre autres !

Près de la célèbre piscine où bien des starlettes et des apprenties actrices ont défilé, se tenait le zoo avec les singes de Hugh Hefner, les flamants roses, les paons et quelques lapins.

De l'autre côté de la rue, se trouvait la Bunny Htuch, une grotte emblématique avec des chambres, du personnel en nombre et une cuisine ouverte 24h sur 24. Il arrivait souvent à ce génie du marketing et des affaires, infatigable travailleur, de se réfugier dans cet antre où il travaillait sur son business dans un pyjama de soie alors qu'en face, la fête battait son plein, filmée et photographiée, accréditant ainsi la légende suflureuse de "Hef" ! Cette partie a été vendue en 2013 pour 17,25 millions de dollars.

Pas de spéculation

Au début de 2016, c'est le manoir entier qui fut mis sur le marché immobilier. Avec cependant une clause de taille : il fallait que l'acheteur soit OK pour accorder à Hugh Hefner le loisir de l'occuper pour le restant de sa vie. Le prix demandé ? Un record: 200 millions de dollars ! Fin 2016, un acheteur se présenta avec qui le milliardaire fit affaire à hauteur de 100 millions de dollars. Il s'agit en fait du voisin de Hefner, Daren Metropoulos, un riche héritier de 34 ans qui a fait sur-fortune en investissant dans des marques symboles de l'Amérique tombées en déclin comme la bière Pabst ou Chef Boyardee.

Et aujourd'hui alors ? Hugh Hefner est mort à l'âge de 91 ans, sa veuve Crystal Hefner habite désormais dans une vaste villa contemporaine sur Hollywood Hills achetée par son mari 5 millions de dollars en 2013. La valeur du Playboy Mansion va très certainement augmenter. Pourtant les spécialistes de l'immobilier pensent que Daren Metropoulos a l'intention de conserver l'ensemble complet des presque 3 ha de terrain. Il avait déclaré à l'achat qu'il entendait combiner sa maison actuelle située à côté (achetée à une ex de Hefner !) avec le domaine Playboy.

Et si l'intérieur va subir une restauration complète, l'extérieur, si célèbre, restera intact !