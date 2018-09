Magazine Pour la majorité d'entre nous, les vacances sont terminées. Il ne reste que des souvenirs... et des photos ! Histoire d'avoir toujours un oeil sur les plus beaux moments que l'on a vécus loin du quotidien, voici quelques idées pour intégrer élégamment nos photos de vacances dans notre décoration.





Le plus classe : le "gallery wall"

Qui a dit que trop de cadres tuait les cadres? Au contraire, disposez-en une flopée, de toutes les tailles, que vous agencerez les uns à côté des autres. L'idée est de laisser très peu d'espaces entre les cadres afin de donner cette impression de mur de photos. Vous pouvez varier les styles de cadres ou, au contraire, garder les mêmes tons et le même genre de photos.





Le plus baroudeur : la carte photo

Vous êtes un(e) grand(e) voyageur(se) ? Alors, n'hésitez plus et placez sur votre mur une carte du monde qui résumera parfaitement vos voyages. Plutôt que de placer de simples épingles sur les lieux visités, reliez-les avec des photos de vous devant ces lieux. Vous créerez ainsi une histoire hyper vivante que vous pourrez partager avec vos invités.





Le plus créatif : le tableau magnétique fait maison

Vous n'avez pas seulement pris beaucoup de photos mais avez gardé vos tickets d'entrée, billets d'avion, etc. ? Pourquoi ne pas tout disposer de façon créative sur un tableau magnétique ou de la peinture métallique? Il ne vous faudra alors que des aimants et une bonne dose de créativité !





Le plus simple : les cadres originaux

Ils se trouvent dans toute bonne boutique de décoration. Il vous suffit d'imprimer vos photos et de les placer ci et là dans des cadres aux tons de votre décoration. Si vous misez sur cette astuce toute simple, veillez à employer des cadres qui sortent vraiment de l'ordinaire histoire d'apporter un petit plus. Si vous avez du temps à consacrer à ces cadres, n'hésitez pas à les customiser vous-même.





Le vu et revu : l'assemblage de photos et pinces à linge

Ce qui était une idée originale il y a quelques années est aujourd'hui devenue l'idée déco classique mais efficace. Pour ce faire, vous aurez seulement besoin d'une corde et de quelques pinces à linge. Une astuce ultra-économique qui vous permettra de changer régulièrement les photos dont vous finissez par vous lasser.