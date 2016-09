Découvrez enfin le premier trailer de Fifty Shades Darker

Magazine

En attendant la Saint-Valentin, voici déjà la bande-annonce et quelques images du tournage à Paris.

Voilà de quoi ravir les fans impatients, car il faudra encore attendre le 8 février avant de retrouver Christian et Anastasia sur le grand écran. C'est donc ce mardi que la première bande-annonce de Fifty Shades Darker (50 Nuances plus sombres) a été dévoilée. Un extrait de la saga érotique « Fifty Shades » qui fait déjà bien monter la température...

Dans ce teaser, on retrouve les scènes sexy entre Christian Grey (Jamie Dornan) et Anastasia Steele (Dakota Johnson). Dans le dernier opus, ils s'étaient quittés... Ils vont forcément se retrouver et s'entendre sur un nouvel accord. Le tournage est passé par Paris, par les quartiers de l'Opéra Garnier et du Louvre. De nouveaux noms se sont d'ailleurs ajoutés au casting comme Kim Bassinger dans la peau d'Elena Lincoln, la femme qui a initié Christian Grey au sadomasochisme.