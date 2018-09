Apprêtez-vous à compter 18 personnalités inspirantes de plus en Belgique : la campagne #DeLaReussiteParmiVous lancée par l'infatigable Chouna Lomponda donne à voir et à réfléchir sur la diversité dans la société. A se sentir en faire partie aussi. Et ça, ça fait du bien.





C'est une campagne qui a une résonnance particulière aujourd'hui, quelques jours après le coup de gueule secouant de Cécile Djunga et la vague de questionnements et de honte qu'a soulevé le reportage de la VRT sur Schild & Vrienden. Une campagne qui aborde un sujet sociétal d'ampleur avec de la beauté, de la positivité et beaucoup beaucoup de bienveillance... Cela fait du bien à voir.

Ce projet, c'est "De La Réussite Parmi Vous", un événement qui se décline depuis le 13 septembre en affiches, en vidéos, en photos et qui a pour objectif d'investir les réseaux sociaux (c'est-à-dire les gens, tous les "gens") et de contribuer ainsi à battre en brèche les préjugés et les stéréotypes; à montrer que la diversité, c'est juste normal. A donner aussi aux jeunes générations une fierté, un sentiment d'appartenance naturel parce que au-delà des races et du communautaire. "On veut contribuer à changer les regards sur les personnes issues de la diversité, à changer les perceptions pour combattre le racisme, bien sûr mais aussi tout ce qui créée une inégalité entre personnes et inspirer les nouvelles générations", argumente Chouna Lomponda, l'initiatrice de ce projet.





Des profils éclectiques

Ce mercredi 13 septembre, on a ainsi pu découvrir 18 profils, des hommes, des femmes qui ont des professions qui les inspirent, auxquels ils ont aspiré surtout et qui se sont battus et ont réussi à s'imposer parce que c'était eux, tout simplement. Ils sont "", comme le souligne la présidente de Success Divers Story, l'asbl qui porte le projet. Ils sont inspirants et porteurs d'une solidarité positive. A découvrir tous ICI

Lorsque Chouna Lomponda monte au pupitre pour raconter l'histoire de "De La Réussite Parmi Vous", son émotion est perceptible. Cela fait un an que bénévolement, avec une petite équipe de 5 personnes également bénévole, elle monte cette opération qui a heureusement été soutenue par de nombreux partenaires institutionnels et privés. Tout est parti de diverses constatations qui la navraient : "La Belgique est un des pays d'Europe parmi les plus discriminants à l'embauche, selon une étude récente" ou encore lorsqu'elle a vu dans un quotidien une photo illustrant un article sur la carence des diplômes à Bruxelles : "C'était uniquement des noirs et des Arabes". A partir de ce diagnostic désespérant, elle a voulu donner des réponses et des pistes pour changer le regard ambiant. "Car le racisme, c'est aussi une affaire de perception, de meilleure compréhension des autres".





Une campagne qui valorise Bruxelles à l'étranger

Avec ces 18 personnes dont Yeba Olaye, créatrice d'une superbe marque de maroquinerie de luxe, la campagne entend tordre le coup à l'expression "C'est l'exception qui confirme la règle" : oui, tous son inspirants, volontaires, heureux d'être ce qu'ils sont et de faire ce qu'ils font. Malgré les embûches qui ont été nombreuses, parce que femmes, parce que noirs, parce que turcs, parce que issus de la diversité... "C'est une grande opération de communication et de marketing sociétal qui va durer un an pour bien faire son chemin. Parce que ça suffit les narratifs du passé !", conclut Chouna, visiblement heureuse également d'avoir été épaulée dans cette initiative par la Communauté Wallonie Bruxelles et Visit Brussels : "Une opération comme celle-ci participe à la valorisation d'une ville comme Bruxelles".

Et parce que les images valent parfois plus qu'un long discours, la photo de la campagne est rapidement dévoilée : on y voit les 18 poser, façon cliché pré-Oscars" dans Vanity Fair par Annie Leibowitz. Ils sont rayonnants, bien habillés, bien maquillés, avenants, inspirants. Une façon bien pensée de renvoyer à un message de réussite intellectuelle et d'identification. A Partager !