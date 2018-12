Les cadeaux de Noël, c'est à la dernière minute, on le sait tous... Alors pour changer des grandes enseignes et trouver son bonheur et de l'originalité, voici une petite liste de boutiques, concept stores et pop-up qui matchent avec Noël. A fréquenter ce week-end ou même le week-end prochain !





Le Peloton de Paris à Malines

Une boutique installée à Malines qui affiche une santé insolente depuis presque 5 ans et une proposition originale : elle est totalement consacrée aux tenues cyclistes et à l'univers du cyclisme. Avec des imprimés qui vont carrément changer de ce que l'on voit sur le Tour de France ou les petites routes belges. Originaux, drôles et sexy. Oui on a dit sexy et cycliste dans la même phrase, merci Peloton de Paris.

Hoogstraat 49 - 2800 Mechelen

Kanal Store

Un concept store éphémère dédié 100% à la création belge, au coeur du Kanal Centre Pompidou qui résulte de la collaboration entre hub.brussels et la Fondation Kanal. Ici, pas de pièces de musée imprimées sur des dessous de verre ou des dés à coudre, mais un lieu qui rassemble une vingtaine de créateurs sélectionnés par un jury pour présenter leurs créations originales et uniques. Chaque créateur bénéficie ainsi d'une vitrine pour se faire connaître du public. Pour consommer artistique et local, il n'y a pas mieux et on y trouve des bijoux, des articles de mode, des accessoires, de la déco, du mobilier pour enfants, de la papeterie…

Au Kanal, Quai des Péniches - 1000 Bruxelles

Aésop

Elle est "brand new" la nouvelle boutique Aésop, designée par l'architecte Bernard Dubois, et respecte l'ADN de la marque : aucune boutique ne ressemble à une autre ! Mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Y aller, c'est presque une façon de se ressourcer dans un environnement reposant et puis on peut choisir une crème pour le corps, un flacon de savon liquide, des soins capillaires ou de la peau. Aésop est le produit d'exportation beauty le plus important d'Australie, ses flacons bruns et ses étiquettes crème sont reconnaissables entre mille et fittent directement une salle de bain... La permière boutique en Belgique a ouvert en novembre à Anvers, avec un clin d'œil marquant à René Magritte et à Victor Horta.

34, rue de Namur - 1000 Bruxelles

Bière Brabance

A l'occasion du premier anniversaire de la marque et des fêtes de fin d'année, Brabance organise le premier pop-up store brassicole bruxellois. Jusqu'au au 23 décembre, cette petite marque invite les amateurs de bière locale à en apprendre davantage sur elle. Ce sera également l’occasion de découvrir la Brüsseloise, une blanche récemment mise sur le marché par la micro-brasserie. De midi à 18h, les bières 100% belges seront vendues en bouteilles et à emporter. Dès 18h le breuvage ne sera servi qu’au verre, pour les dégustations sur place.

Rue de Vergnies 6, 1050 à Ixelles

Roxane Baines

Les vêtements en maille de la créatrice Roxane Baines sont à (re)découvrir à chaque fois. On aime son oeil sur le tomber d'un vêtement, sa délicatesse dans les détails et le réconfort de ses chandails et gilets. Un pop-up accueille ses collections de tricots et de vêtements en plus de peintures et d'objets chinés par Lidia Szynkiewicz et Anne Germe.

Rue de Vergnies, 4 - 1050 Bruxelles. Du mardi 18 au dimanche 23 décembre de 10h30 à 18h30.

42/54 à Anvers

C'est à Anvers que 42/54, la marque de vêtements de sport très luxe, très belle et très belge de Olivia Borlée et Elodie Ouedraogo, a ouvert son premier pop-up store pour les fêtes. Il est accueilli par la boutique Avenue Sneaker Store. Ouvert ce vendredi 15 et jusqu'au 16 décembre. Sinon, sur le site , on peut aussi voir l'ensemble de la collection des championnes, des pièces super confortables et confectionnées en Belgique par des entreprises belges,

Chez Avenue Sneaker Store, IJzerenwaag 1 -2000 Anvers





Vêtue

Les petits badges à message de la créatrice Olivia Hainaut (qui feront mouche pour n'importe quel membre de la famille ou amis), les sacs en cuir de Eric Beauduin, des accessoires, des vêtements, des poteries azimutées et belles, des porte-clés, ... : il y a plein de jolies idées cadeaux chez Vêtue dans le centre-ville bruxellois. En plus des heures d'ouverture habituelles, la boutique de seconde main et de créateurs belges est ouverte ces dimanches 16 et 23 décembre de 13 à 17h.

Rue Léon Lepage, 5 - 1000 Bruxelles.

A_Line Story dans les Marolles

Dès qu'il s'agit de faire un cadeau original et beau, on vous parle d'A Line Story, un eshop en ligne qui s'offre régulièrement en magasin éphémère dans une boutique bruxelloise la pluspart du temps. Cette fois, Aline va installer ses précieuses trouvailles (luminaires, décoration intérieur, services de table, linge de maison, ...) à la Pop Up Gallery dans le quartier des Marolles. Elle y expose des petites choses mais également des oeuvres uniques d'artistes comme des bouteilles en grès façonnées par Guido De Zan (560€).

> Sur https://alinestory.com et chez Pop Up Gallery, rue Blaes, 92 - 1000 Bruxelles jusqu'au 31 décembre.

Le Souk de Noël

Des artistes installés à Bruxelles proposent leurs oeuvres dans le désormais bien connu Souk de Noël installé au MicroMarché. Là-ba,ds de l'art, rien que de l'art à tous les prix et tous les genres : des céramiques, des peintures, des sérigraphies, des objets uniques,etc...), le tout dans une ambiance chaleureuse! Karaoké, photomaton dessiné, croques-monsieur et coin chill sur place.



Au MicroMarché , Quai Fernand Demets 55 - 1070 Bruxelles.





Les Brusseloises

Un collectif de 25 créateurs essentiellement bruxellois, né de choix, de rencontres et d’amitiés, se sont unis pour proposer en un seul lieu du Made in Belgiumdestiné à habiller à la fois la femme, l’homme et l’enfant. Tous partagent la même envie : redonner un nouveau souffle à l'artisanat du plat pays. Et il y a du choix !

Rue Lebeau 13 & 17 - 1000 Bruxelles