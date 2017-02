Besoin de savoir ce que l’on met sur sa peau, envie de plus de naturel et de simplicité, souci d’économie. Rien de plus gratifiant que réussir à fabriquer de ses mains ce qui convient bien à sa peau. Les conseils de nos experts, dermatologue et toxicologue, pour vous lancer en toute sécurité

Hydrater sa peau

Ce qui marche. Pour ses actifs humectants (sucres acides de fruits, sels minéraux) : le gel d’aloès en guise de crème au quotidien. La pulpe de fruits mixés (concombre, pastèque, pêche, pomme, poire, etc.) en masque 1 à 2 fois par semaine.

Les précautions. Évitez les fruits acides (agrumes, tomates, ananas) si vous avez la peau sensible.

Nourrir sa peau sèche

Ce qui marche. Pour leurs acides gras essentiels, qui assurent une bonne cohésion des cellules et renforcent l’effet barrière de la peau : l’huile de bourrache et l’huile d’onagre, 3 gouttes sur le visage. Pour ses stérols réparateurs : le beurre de karité (appliquer une noisette).

Les précautions. À éviter sur une peau grasse, acnéique ou de fumeuse, car cela peut être comédogène. Au quotidien, l’huile végétale est insuffisante et doit être complétée par un soin hydratant (gel d’aloès ou crème fluide non grasse).

Apaiser sa peau sensible

Ce qui marche. Pour leurs différents principes anti-inflammatoires et réparateurs : l’hydrolat de camomille (ou eau florale, c’est la même chose) en lotion nettoyante ; l’huile végétale de calendula et de camomille en soin ; l’argile blanche en masque, humectée par un peu d’eau peu minéralisée (Volvic) et à rincer après 3 min de pose. Le gel d’aloès bio, en masque, apaise bien les rougeurs, même quand on ne tolère pas grand-chose.

Les précautions. Ces ingrédients sont connus pour leur excellente tolérance cutanée, mais mieux vaut les tester dans le creux du poignet. Le gel d’aloès cosmétique (tube ou flacon) doit être conservé à l’abri de la chaleur.

Prévenir les rides

Ce qui marche. Pour leurs acides gras : l’huile d’argan, l’huile de pépins de figue de Barbarie, 3 gouttes sous votre soin hydratant matin et soir. Pour leur richesse en provitamine A et leurs pouvoirs régénérants : les extraits de rose issus des fleurs (eau florale ou hydrolat de rose, huile essentielle ou absolue de rose) ou des graines (l’huile de rosier muscat, assez chère, mais ne laisse aucun film gras).

Les précautions. Ces huiles sont sensibles au rancissement. Pour les protéger, ajoutez-leur de l’huile de germe de blé, riche en vitamine E (le contenu d’une gélule pour 10 ml d’huile) ou gardez-les au frigo.

Équilibrer une peau grasse

Ce qui marche. Pour son pouvoir purifiant : l’argile verte humidifiée à l’eau de source, une noisette sur un bouton. Pour son pouvoir astringent : l’hydrolat de citron en fin de toilette du visage. Pour leur action sébo-régulatrice : les huiles végétales de jojoba, de nigelle, de macadamia.

Les précautions. Rincez les masques à l’argile au bout de 5 min, n’attendez pas qu’ils forment une croûte sèche, car cela risquerait de déshydrater votre peau. Pas tous les jours en cas d’acné, car ces huiles peuvent avoir un effet occlusif.

Les 5 règles d’or du fait maison

1. Suivre les recettes à la lettre.



2. Utiliser des matières premières de qualité et bio. Faire confiance aux produits labellisés AB, Démeter, Nature et Progrès, Cosmebio. Parmi les sites sérieux riches en informations : ceux d’Aroma-Zone, Slow Cosmetique, Melvita, Florame, Nature et Découvertes.

3. Choisir le bon contenant. Des pots et des flacons en verre, qui se ferment hermétiquement, de 30 ou 40 ml (visage), de 50 à 100 ml (corps). Pour éviter les contaminations, en refaire souvent.

4. Assurer une hygiène parfaite. Pour stériliser flacons et pots en verre, on les passe au lave-vaisselle ou on les plonge pendant 5 min. dans une casserole d’eau bouillante. On conserve sa crème au frigo pour éviter le développement des bactéries, et on la prélève avec une petite spatule propre sans tremper son doigt dans le pot.

5. Soigner les étiquettes. Indiquer l’usage, la liste des ingrédients en abrégé, la date de fabrication et imperméabiliser l’étiquette avec du scotch large. Indispensable pour ne pas oublier ce qu’on a mis dans les flacons.