Des images d'une rareté exceptionnelle...

En haute définition, ces images de la Ville lumière vue du ciel sont un bel hommage à Paris. Mais pas seulement, elles sont surtout exceptionnelles car rares. L'agence nantaise AeroTech Vision a réussi à obtenir l’autorisation de survoler la capitale française, ce qui est n'est pas une mince affaire. La vidéo de trois minutes montre toute la splendeur de Paname, notamment à l'aube, au coucher du soleil ou même la nuit.

"Aussi incroyable que cela puisse paraître, toutes ces images ont été tournées à la verticale de parcs, jardins, ou allées. A chaque fois, on était accompagné de deux ou trois gardiens, dépêchés par la Mairie. Ils fermaient les lieux publics pendant le décollage du drone. C'était la seule manière pour filmer... et on a passé un bon mois à négocier avant d'obtenir le feu vert", explique l'agence Aerotech Vision à L'Obs.