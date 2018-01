Laver, repasser, plier et ranger nos fringues, autant de corvées qui peuvent vite prendre plusieurs heures sur la semaine. Un temps précieux que l'on aimerait mettre à profit autrement. Eh bien, dans quelques années, plusieurs objets pourraient bien nous faciliter la vie !





Du 9 au 12 janvier se tenait à Las Vegas le CES c'est-à-dire le plus grand salon du monde consacré aux nouvelles technologies. A cette occasion, des centaines d'innovations en tout genre ont été présentées. Dont une armoire capable de trier, plier et ranger le linge. Non, vous ne rêvez pas. Il suffit de jeter le linge en vrac dans le tiroir du bas de l'armoire intelligente pour que celle-ci se mette à le traiter. Grâce à des bras mécaniques, la Laundroid comme elle s'appelle attrape le linge et le scanne. Elle compare le vêtement capturé à une base de données en ligne comprenant des centaines de milliers de vêtements différents. Dès qu'elle a trouvé le type de vêtement dont il s'agit, elle le plie selon la technique programmée. Pour terminer, elle range tous les vêtements sur les étagères du haut. Ceci, sans que vous n'ayez à intervenir.

Une sacrée prouesse technologique qui a malheureusement un coût élevé puisqu'elle est proposée pour la "modique" somme de 16.000 dollars. Mais l'entreprise Seven Dreamers qui la produit espère faire baisser son prix à 2.000 dollars (1.600 euros) dans les années à venir. Comme toute nouvelle technologie, il faudra donc attendre quelques années avant que tout à chacun puisse s'en équiper.

Une autre machine, proposée cette fois, a 900 dollars (730 euros) permet également de replier le linge. Toutefois, son design est beaucoup moins recherché puisqu'on détecte automatiquement qu'il s'agit d'une machine intelligente, contrairement à la Laundroid qui peut sans problème se fondre dans la décoration d'une chambre. Qu'à cela ne tienne, le Foldimate est également capable de replier le linge. Il suffit d'insérer les vêtements un à un dans la fente prévue à cet effet afin qu'il ressorte délicatement parfumé et prêt à être rangé.