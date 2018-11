La période automnale est parfaite pour s’occuper de son intérieur. Et en Belgique, les adresses ne manquent pas !

Fini l’atmosphère coquille d’œuf, French-Connect a déniché un patchwork d’adresses qui donneront une seconde vie à votre salon.

French-Connect.com c'est une plate-forme web et un média franco-belge qui s'est donné pour mission de faciliter l'installation, l'intégration et l'emploi des Français en Belgique. Depuis quelques années, nous collaborons d'ailleurs avec cette petite équipe qui sait tout de Bruxelles et de la Belgique pour publier des carnets d'adresses bien pratiques chaque vendredi.

Pour le relooking complet de son intérieur...

Attilio Perelli : On ne pouvait pas faire ce carnet sans vous parler de cet orfèvre de l’architecture d’intérieur. Ce designer a su, en peu de temps, se faire un nom dans notre plat pays mais aussi aux quatre coins de l’Europe. Son style épuré et élégant a su en convaincre plus d’un et, vous l’aurez compris, on en fait partie. Une évidence quand on voit son portfolio.

Le reflet d’un esthète, perfectionniste et passionné par les beaux objets mais pas que… Dans son métier, il donne une place toute particulière à la rencontre avec ses clients. Il aime vous sonder, apprendre à vous connaître, discuter avec vous, vous soumettre ses trouvailles (niveau créativité ça balance, il en connaît un rayon en matière de références internationales) tout en respectant vos aléas, histoire de vous livrer un projet inédit qui ne puisse correspondre qu’à vous.

Bien entendu, tout peut-être réalisé sur-mesure, dans des matériaux d’exception, par les artisans dont il s’est entouré. On peut également faire appel à lui pour lui confier l’aménagement d’une maison de vacances toujours dans l’esprit épuré et élégant qui le caractérise. Un univers luxueux dans les moindres détails mais tout en discrétion…

32 square des Papeteries, 1332 Genval Tél : + 32 2 757 10 07

Ouverture fin novembre d’un deuxième espace Attilio Perelli - 1472 A chaussée de Waterloo, 1180 Uccle





Pour une cuisine, salle de bain, belge à souhait

Wood Fashion : Le sur-mesure et l’artisanat sont leur marque de fabrique. Ici, de la bibliothèque, à la cuisine en passant par la salle de bains, toutes les pièces de la maison peuvent être réinventées. On imagine, en tandem avec un team d’experts, comment aménager son intérieur pour qu’il soit esthétique et fonctionnel sans rien sacrifier au design.

Petit à petit se dessinent les contours d’un projet unique où le sens du détail a toute son importance. Vous choisissez tout, le type de bois, la couleur et l'agencement. Tous les matériaux utilisés sont nobles, naturels et respectueux de l’environnement (chêne, pin ou encore teck). Le fil conducteur, l’élégance, l’intemporalité et…la personnalisation! Tous les meubles sont réalisés à la pièce et absolument rien n’est usiné, un vrai luxe !

On vous conseille de commencer par aller flâner dans leur immense showroom de 600m2 histoire de vous imprégner de l’univers de Wood Fashion (et de vous inspirer accessoirement). Le dernier détail (qui n’en est pas un au final) qui a tout pour plaire : cet incroyable travail de manufacture reste abordable et on en a été les premiers surpris.

396 chaussée de Bruxelles, 1410 Waterloo Tél : +32 2 387 31 02





Pour des meubles sur-mesure pile poil

Dedicated Furniture : Du choix de la matière aux coloris en passant par le design de votre meuble, dans cette boutique-atelier tout est entre vos mains. Enfin du moins en ce qui concerne la personnalisation, pour le reste, vous pouvez compter sur une équipe d’artisans qui met tout en œuvre pour vous livrer des créations uniques et haut de gamme en fonction de vos desiderata.

Ce qui nous a particulièrement plu, la rencontre avec l’équipe qui est aux petits soins et vraiment à l’écoute, histoire de vous aider à mettre en musique le méli-mélo d’idées qui se bousculent dans votre tête. Donc vous, vous arrivez avec votre moodboard et eux ils concrétisent votre projet…en mieux. Avec des matériaux haut de gamme comme de l’alpaga, du cachemire ou encore du cuir (tout est exclusivement en provenance de l’Europe), des finitions parfaites et un sens du détail et de l’esthétique indéniable.

C’est évidemment toujours plus chouette de ne pas retrouver son canapé à l’identique dans le salon de ses voisins ! Ils proposent également un service de restauration de meubles mais aussi de décoration d’intérieur s’il vous prenait l’envie de changer entièrement de décor. Le plus qui fait aussi la différence, les matières utilisées sont respectueuses des animaux.

9 rue de la Paille, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 350 57 08





Pour des sols personnalisés ou pas !

Beauflor & BerryAlloc : Et pourquoi pas décliner le sur-mesure à la customisation de vos sols ? Les marques Beauflor et BerryAlloc proposent des sols décoratifs en tous genres : des vinyles en rouleau pour Beauflor et des parquets, lames et dalles de vinyle, laminés et stratifiés haute pression en ce qui concerne BerryAlloc. On voit vos yeux s’ouvrir tout rond (comme nous, on vous l’avoue) à l’évocation du vinyle … Et bien, depuis l’époque de nos grands-parents, il en a fait un bout de chemin et est carrément passé dans la catégorie des revêtements haut de gamme.

On a surtout été interpelé par leurs formules de sols personnalisés : soit via l’impression digitale d’un visuel de votre choix sur les rouleaux de vinyle soit via l’assemblage de lames de textures et de teintes différentes pour un sol tout à fait unique ! Visuellement, le résultat en showroom est bluffant et plutôt esthétique. Et au toucher, on s’est laissé surprendre par le mimétisme de certains vinyles avec des matières premières comme le bois.

De quoi donner un coup de panache à n’importe quel intérieur. Côté pratique, c’est ultra facile à poser (on vous le confirme) et léger à manipuler. Sachez également que leurs vinyles sont adaptés au chauffage au sol. Cerise sur le gâteau, tout est créé en Belgique, produit en Europe et recyclable !





Les autres adresses qui personnalisent notre intérieur

Des mises en scène de photos surprenantes

Atelier Relief : Dans cette magnifique demeure bruxelloise, on est reçu par Farid Issa, l’un des deux fondateurs, comme on prendrait un café chez un ami. Au détour de la conversation, on lui expose notre projet et on voit avec lui sous quel format et design et dans quel matériau, son équipe et lui pourront réinventer l’image choisie. Parce qu’ici, la photo est véritablement mise en scène : elle est découpée, décousue, puis recomposée et sculptée pour lui donner du relief… Un procédé tout à fait surprenant et unique (réalisé par leur équipe d’architectes) qui permet de réinterpréter l’image. Tout à coup, sous cette perception en 3 dimensions, elle nous apparaît sous un nouveau jour. Le résultat est élégant et raffiné à l’image de l’univers de l’Atelier Relief. Le lieu faisant office de galerie, profitez-en aussi pour déambuler entre les projets exposés sur les murs de l’Atelier.

20 rue Vilain XIIII, 1050 Ixelles Tél : +32 471 27 14 72

Des murs créatifs

4 Leaf : Pourquoi pas vous servir de vos murs pour exprimer toute votre créativité avec une idée plutôt originale : du papier peint personnalisé. Ils proposent 3 finitions différentes (lin, sable ou lisse) en fonction du type de rendu que vous souhaitez. Le visuel est donc personnalisable tout comme les dimensions du papier peint livré afin que l’image s’intègre parfaitement à votre espace. Histoire de ne pas vous retrouver avec un demi palmier en toile de fond de votre salle à manger.

Tél : +32 473 48 34 41

Un nouveau regard dans le miroir

Mirror : À la rédaction, on est plutôt fan de tout ce qui a trait à l’Art Deco. Alors un matin, pour pimper notre cheminée (Art Deco évidemment) on s’est dit qu’un grand miroir biseauté y aurait toute sa place. On est entré dans ce magasin de miroirs devant lequel on passait depuis des années et on a été ravi de notre trouvaille : un magnifique grand et beau miroir sur-mesure trône depuis dans notre salon. Ici, vous pouvez arriver avec un dessin de ce que vous imaginez retrouver chez vous et l’équipe se chargera de s’adapter à vos envies, biseauté ou non, sans cadre ou avec un cadre en métal, presque tout est possible. Tant qu’on y est on en profite pour flâner un peu dans les Marolles…

14 place de la Chapelle, 1000 Bruxelles Tél : +32 475 90 32 04

Nouvelle vie pour le meuble vintage

Mdg & co : Si, comme nous vous aimez chiner et que votre garage est rempli de vos déniches mais que vous ne savez pas quoi en faire (elles auraient besoin d’un coup de frais), on vous conseille de les confier à Christophe et Cécile. Ils sauront trouver le tissu qui sublimera votre pépite pour lui donner un second souffle. On y va aussi tout simplement quand on en a un peu marre du revêtement de sa méridienne et qu’on a envie de lui donner un coup de peps et d’originalité. Y’en a pour tous les goûts, tous les styles et tous les budgets. Avec en fil rouge, des fournisseurs européens et du sur-mesure. Nous, on louche pas mal sur le revêtement peau de vache… affaire à suivre.

2 rue de la Glacière, 1060 Saint-Gilles Tél : +32 472 96 40 06