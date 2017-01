Pas assez de sous pour une maison. Cara Brookins et ses enfants ont donc bâti leur nid douillet de leurs propres mains...

Après des relations difficiles, faites de violences, Cara Brookins s'est retrouvée seule avec ses quatre enfants et peu de moyens financiers. Elle rêvait d'un nouveau départ. Acheter une nouvelle maison ? C'était impossible. Elle obtient tout de même un prêt de 150 000 dollars. A partir de là, en observant une demeure ravagée par la tornade, elle a décidé de construire elle-même, de ses propres mains. Cara a regardé comment les murs étaient fabriqués et s'est dit que ce n'était sans doute pas si compliqué.

La mère de famille s'est inspirée de vidéos sur YouTube et tout le monde a mis la main à la pâte. "Nous avons été tellement secoués émotionnellement avec mes enfants. On s'est dit qu'on allait construire une maison. Et nous n'avions aucune idée de ce que nous étions en train de faire", a-t-elle expliqué à ABC News. En 2008, la petite famille s'est lancée dans l'aventure en apprenant tout sur Internet. Côté chauffage et climatisation, Cara Brookins a fait appel à des spécialistes évidemment. Après neuf mois de travaux, elle et ses enfants ont pu habiter la maison, un véritable manoir de 325 m² avec cinq chambres

Une belle expérience qui a renforcé chacun d'entre eux. Désormais, les enfants de Cara "n'ont plus peur de rien". "Ils se lancent dans n'importe quel projet. Il n'y a rien que vous pourriez leur suggérer qu'ils ne pourraient pas faire. C'est une chose incroyable", raconte la maman toute fière qui a même publié un livre (How a House Built a Family) pour partager cette belle aventure.