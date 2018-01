Un message body positive qui fait du bien.

Diana Sirokai, 21 ans, est une femme ronde bien dans sa peau. A l'aise avec son corps, elle a décidé de poser façon Gigi Hadid pour inspirer les femmes qui souffrent de complexes. Pour ce faire, elle a posé nue en imitant parfaitement la campagne publicitaire dans laquelle la top de 22 ans était apparue.

"Je me demandais ce que cette campagne pouvait donner avec une mannequin de ma taille. Gigi est une jeune femme tellement incroyable. Je pense que sa beauté est hypnotisante et que beaucoup de filles qui la suivent se disent qu'elles ne pourront jamais être comme ça. Gigi est une icône et mon message, c'est de montrer qu'on peut être aussi belle qu'elle. Nous sommes tous différents et uniques. Il faut l'assumer. Gigi est belle, tout comme moi, tout comme toi", explique-t-elle à Métro dans des propos traduits par le Huffington Post.

En septembre déjà, elle reproduisait une photo de Kim Kardashian. Le même cliché, avec quelques kilos de différence entre les deux femmes. Une manière de montrer que l'on n'a pas besoin de ressembler trait pour trait à Kim Kardashian pour être belle. "Nous sommes toutes les deux des femmes, avec des corps différents".

Celle qui a subi des moqueries sur son poids en étant petite regrette de ne pas avoir eu de modèle à qui s'identifier dans le milieu de la mode. En tout modestie, elle souhaite donc en devenir un pour les femmes qui ne se sentent pas à l'aise dans leur corps.

Un message body positive qui fait du bien.