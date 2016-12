Certaines ont retrouvé les photos de leur enfance, sur lesquelles elles étaient déguisées en princesse Leia...

Une autre star s'en est allée en cette fin d'année: Carrie Fisher. Si sa filmographie est impressionnante, on retient évidemment et surtout son rôle dans la saga Star Wars. C'est elle qui incarnait l'iconique princesse Leia, une femme belle et forte (même si l'épisode du bikini doré reste polémique) qui aura inspiré de nombreuses petites et jeunes filles, une guerrière au cinéma.

Mais aussi une combattante de la cause féministe. Quelques décennies plus tard, elle a brisé le silence et dénoncé la manière dont Hollywood traite les femmes. Durant la promo de l'épisode VII de Star Wars, elle a expliqué la pression subie pour perdre 15 kilos avant de figurer sur le grand écran. Une exigence similaire à celle d'il y a presque 40 ans lorsqu'elle a interprété Leia pour la première fois. A l'époque, la jeune actrice avait été envoyée dans un établissement spécialisé pour les personnes en surpoids.

Depuis son décès, les hommages affluent sur les réseaux sociaux, notamment ceux de ces femmes qui se sont déguisées en princesse Leia étant plus petites et qui la remercient pour l'impact que ce personnage a pu avoir dans leur enfance.





"Princesse Leia a eu un impact énorme sur moi lorsque j'étais enfant. Elle a été le premier personnage féminin que j'ai regardé et elle l'est toujours."













"Tellement triste pour CarrieFisher, mais heureuse car elle permis un monde favorisant des modèles féminins puissants et positifs"









Carrie Fisher à propos de la beauté: "Regardez la beauté, c'est superficiel, et mes autres attributs sont plus importants que mon apparence." RIP Princesse.









C'est une blague 2016? Maintenant Carrie Fisher ! Les rôles féminins les plus emblématiques qui ont influencé mon enfance.









"En cherchant un peu, j'ai retrouvé cette photo de moi, habillée en mon personnage de film préféré, en mémoire à Carrie Fisher. Triste d'apprendre cette nouvelle."









"Merci d'avoir inspiré les jeunes filles comme moi. Tu nous manqueras tellement"









Premier modèle féminin ... RIP #CarrieFisher. Ne perdez pas la force, Mesdames