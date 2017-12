Magazine Ce dimanche soir, soir de la Saint-Sylvestre, les meilleurs artificiers du pays sortent leurs plus belles cartouches pour vous en mettre plein la vue avec des spectacles pyrotechniques grandioses.





Bruxelles

Dès 22h30, vous pourrez vous déhancher sur des classiques mais aussi sur les succès musicaux de 2017. À 23 h, tournez les yeux vers le ciel : un spectacle dans les airs s’y déroule. Enfin à 23h40, le compte à rebours - en musique - s’enclenche pour vous mener jusqu’en 2018. À minuit, place au spectacle pyrotechnique de 17 minutes, avec un hommage à Johnny Hallyday.

L’esplanade de l’Atomium Le feu d’artifice du Nouvel An sera tiré à minuit depuis le Palais 5 du Heysel à Laeken. Le public pourra assister au spectacle depuis l’esplanade de l’Atomium. Infos : visit.brussels.





Namur

Rendez-vous le soir du réveillon, un peu avant minuit, au Grognon pour fêter le passage à l’an neuf. Le feu d’artifice sera visible aux alentours du confluent de la Sambre et de la Meuse.

Le Grognon : de 23 h 50 à 0 h 50 environ. Infos : www.namur.be





Liège

Dès 23 h, rendez-vous à l’esplanade Saint-Léonard, précisément sur la terrasse, au pied de la colline, à hauteur du ponton en bois, pour venir admirer le spectacle de la Saint-Sylvestre 2017-2018. Deux chalets à champagne vous permettront de trinquer - à prix démocratique - en toute convivialité. Plus qu’un simple feu d’artifice, Liège promet un grand spectacle pyro-mélodique : le feu d’artifice est conçu pour accompagner des extraits musicaux, de manière synchronisée. Les fusées s’élanceront vers le ciel à minuit pile pour un spectacle qui durera une douzaine de minutes.

L’esplanade Saint-Léonard Le public est convié dès 23 h sur la terrasse, au pied de la colline, à hauteur du ponton en bois. Le spectacle commencera à minuit pile. Infos : www.liege.be





Tournai

À minuit pile, un feu d’artifice illuminera la Grand-Place de Tournai et ses alentours. De quoi dire au revoir en beauté à l’année 2017 et accueillir 2018.

La Grand-Place : à minuit pile. Infos : tournaidhiver.tournai.be









Face à la mer

© dr 1 Ostende

À Ostende, le feu d’artifice de fin d’année est une véritable tradition. Rendez-vous à minuit pile sur la grande plage pour y assister. Infos : www.visitoostende.be - Adresse : Groot Strand Albert I-promenade 64, Ostende.

2 Coxyde-Oostduinkerke- Saint-Idesbald

Une procession aux flambeaux illuminera Oostduinkerke ce samedi 30 décembre dès 17 h 30. Elle sera suivie à 18 h par un feu de joie pour brûler les sapins de Noël. Les festivités s’achèveront par un grand feu d’artifice. Le lendemain, rendez-vous sur la plage de Saint-Idesbald dès 16 h pour le traditionnel feu d’artifice de la Saint-Sylvestre. Infos : www.koksijde.be

© dr 3 Middelkerke

Rendez-vous quelques minutes avant minuit sur la plage de Middelkerke ce dimanche 31 décembre pour le feu d’artifice traditionnel du Nouvel An. Dès 23 h 55 et jusqu’à 0 h 15, des artificiers vous offriront un spectacle pyrotechnique avec la mer en toile de fond. Infos : www.middelkerke.be









Idées de sorties pour ce week-end

© dr 1 Bel’Lumière - Blankenberge Le 30 décembre, Blankenberge retourne dans le temps et célèbre la fin de l’année dans le style de la Belle Epoque. Il y aura des concerts fantastiques et un spectacle de lumière magique sur la Place Saint-Rochus. www.blankenberge.be

2 Feux d’hiver - Calais Après huit ans, Calais organise de nouveau le Feux d’hiver. Jusqu’au 31 décembre, vous trouverez plein de spectacles de feu tout au long de la ville et à chaque moment du jour. Les spectacles de feu transforment la ville en un paradis de lumière. L’opportunité parfaite pour découvrir Calais. www.calais.fr