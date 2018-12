Cette année, la solution vacances est toute trouvée ! Ce sera les lieux "kids friendly". Pour vous reposer, voici notre sélection !





En collaboration avec le site French-Connect , dénicheur de belles adresses entre Paris et Bruxelles pour les curieux, les amateurs de bonne humeur, les bons vivants et pour la famille… on y trouve aussi des idées de voyages et de sorties. Véritable trait d’union entre les belges et les français, French-Connect propose également des offres d’emploi sans néerlandais et des opportunités de networking. On participe en s'inscrivant sur le site French-Connect.com.

Nos prochaines destinations préférées

The Little Guest Hotels Collection : À la rédaction, on a été interpelé par ce nouveau concept de recherche et de réservation de vacances haut de gamme et kids friendly. The Little Guest Hotels Collection répertorie plus de 100 hôtels dans le monde, tous dédiés à l’accueil (VIP) de vos bambins (et de leurs parents ça va sans dire) avec, entre autres, des lieux qui proposent des cours de yoga ou encore des ateliers créatifs à vos enfants.

La particularité de cette plateforme : « My Little Guest Concierge » (qui a d’ailleurs été récompensé par les Worldwide Hospitality Awards), une conciergerie en ligne qui facilite la réservation de vos vacances familiales et qui vous donne accès aux services d’un concierge personnel (spécialisé en voyages kids-friendly) pour une offre sur-mesure. Cette personne, de toute confiance, vous accompagne pas à pas dans le choix de la destination, des vols, des excursions et de l’hôtel qui correspondent le mieux à vos centres d’intérêts et vos desiderata.

Et comme ils ont pensé à tout, le luxe de faire appel à un service haut de gamme, vos enfants recevront, juste avant le grand départ, une petite valise Samsonite remplie de cadeaux, ce qui devrait aider à apaiser les quelques heures de vol qui vous attendent avant de vous retrouver au paradis … Vous verrez, juste en allant flâner sur leur site, on est déjà envahi par cette agréable sensation d’ailleurs ! Arrivederci...





La Bergerie : Un lieu qui sent bon le « vieux bois » version chic et moderne, où vos têtes blondes sont accueillies avec grand plaisir. Située à peine à quelques mètres des remontées mécaniques de Morzine, cette adresse, à mi-chemin entre un hôtel et un chalet de famille, est toute proche du kids club (Les Piou-Piou de l’ESF) qui propose des cours de ski dès l’âge de 3 ans.

Ici, tout le monde vaque à ses occupations : les enfants papotent et colorient dans la salle de jeux tandis que les parents se font plaisir à la salle de sport, dans l’espace détente ou au bar près de la cheminée. Petit bonus, chaque chambre est équipée d’une petite cuisine (sauf les chambres classées XS) pour que vous puissiez gérer les petits creux en toute autonomie, avec vue sur les montagnes en prime ! Ou alors vous ne vous tracassez pas et vous dévorez l’ « Assiette du Berger » proposé par Caroline (bon à savoir, chaque soir une table des enfants est dressée pour y diner jusqu’à 19h00)…Oui oui, ils ont pensé à tout !

Et c’est sans compter sur la piscine extérieure qui est chauffée à 30°, histoire d’enchaîner les plongeons même en hiver ! Bon pourquoi s’arrêter en si bon chemin, hop on passe au sauna/hammam, avec vue sur les montagnes svp, mis à disposition des clients et on termine par un massage. On vous a gardé le meilleur pour la fin : séjour gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, dans la chambre des parents. Bref, ici rien ne manque !

103 route du Téléphérique, 74110 Morzine Tél : +33 4 50 79 13 69





Les Maisons de Katy et Jacques : Plus qu’un lieu de vacances, les Maisons de Katy et Jacques c’est un état d’esprit. Des vacances all-in haut de gamme, avec tout le confort que cela implique, mais avec ce supplément d’âme qui fait toute la différence. Au programme, ambiance intimiste et authentique.

Tout a été pensé pour vous faire passer un moment uniquement dédié à la détente…et au ski sur le domaine des « Portes du Soleil » ! Chouchoutage des parents et des bambins garanti : un kids club avec des animateurs pro (dits « enchanteurs ») qui mijotent un programme sur-mesure pour vos kids (entre 0 et 18 ans) histoire de les occuper du matin au soir, des chambres équipées de tout le matériel pour les enfants (du babyphone au lit bébé en passant par le chauffe-biberon) avec vue sur les montagnes et yoga et massages pour les parents.

Mais surtout, zéro intendance : à votre arrivée votre forfait et votre matériel sont déjà réservés et tout est prévu du petit-déjeuner au dîner ! Il vous reste juste à chausser vos skis… Le must, que ce soit du Chalet des Chamois ou du Chalet Edelweiss, ici on fait tout à pied (shopping, centre sportif, ou encore téléphérique).

Chalet des Chamois 99 rue du Village, 1874 Champéry Tél : + 41 79 939 09 53 ou + 33 6 38 89 73 55

Chalet Edelweiss 63 rue du village, 1874 Champéry Tél : + 41 79 939 09 53 ou + 33 6 38 89 73 55





Jam Hotel : C’est huge cet endroit, comme dirait notre meilleur ami. Comprenez, grandiose ! Jam, c’est le boutique-hôtel nouvelle génération, ultra cool où venir avec la familia pour (re)découvrir la capitale européenne de Bruxelles.

Une déco signée par Lionel Jadot sur fond de béton brut (d’origine) savamment mixé à du pin massif. Du bois de mise aussi dans les chambres et suites parentales (ils proposent même une chambre XXL). Et surtout, un espace pensé pour les kids avec une salle de jeux, des skates-boards et des trottinettes qu’on peut emprunter pour une balade urbaine dans les environs (l’hôtel est plutôt bien situé et il est assez simple de rayonner autour pour ne rien manquer des incontournables de la ville).

Pour les petites et grandes faims, au retour d'excursion, c’est pizza party dans le restaurant (tout cosy) de l’hôtel: non seulement elles sont bonnes mais nous on a surtout adoré l’accueil du personnel, aux petits soins, sourire aux lèvres et accent de rigueur. A noter pour les beaux jours, leur rooftop et son bassin de relaxation avec vue sur les toits de la capitale, exquis. On vous annonce aussi en primeur qu’un espace wellness est en préparation pour les beaux jours du printemps 2019 !

132 chaussée de Charleroi, 1060 Saint-Gilles Tél : +32 2 537 17 87





Le grand départ pour le "pas très loin" : la Belgique

En bord de Lesse

Château de la Poste : Il a suffit qu’on arrive dans la magnifique propriété pour qu’on comprenne instantanément que ce lieu allait être fait pour nous (nous les parents accompagnés de notre terreur à boucles).

D’abord, on est subjugués par l’aura de cette imposante bâtisse : un splendide Château en pleine campagne, dans lequel votre petite princesse trouve immédiatement ses repères! Puis, en bons citadins, on se gave au chant des oiseaux et au silence paisible des alentours. On apprécie, à leur juste valeur, tous les aménagements kids friendly du lieu : espace de jeux, billard, table de ping pong, une table de baby foot ou encore une plaine de jeux (oui oui, on vous voit déjà le sourire aux lèvres)… sans vous parler des activités sportives comme le vélo ou encore le mini golf.

Pour les estomacs qui grognent après s'être autant dépensé, ce sera direction le buffet de spécialités du terroir. Côté chambres, elles sont spacieuses histoire d’accueillir votre tribu sans jouer des coudes, ils ont même une chambre dans une cabane perchée sur un arbre (2enfants et 2 adultes). Et hop on repart reposé, ou du moins ressourcé, par cette parenthèse châtelaine…

25 Ronchinne, 5330 Maillen Tél : +32 81 41 14 05





