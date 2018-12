Comme chaque mois de décembre, Pantone a dévoilé sa couleur de l'année.





L'année 2018 a été placée sous le signe de l'Ultra Violet. Pour Pantone, qui détermine chaque année la prochaine couleur tendance, la teinte se voulait à la fois anti-conformiste – on pense évidemment à Prince – et féministe – les suffragettes en portaient. Et pour 2019 ? Ce sera corail à tous les étages.

Une couleur sur toutes les lèvres

La couleur Pantone 16-1546, baptisée « Living Coral », se veut « éclatante tout en restant douce » explique un communiqué. Ce rouge-orange « offre confort et bonne humeur à notre environnement en perpétuel mouvement », lit-on également.

La nouvelle ne devrait pas étonner les fans de produits de beauté, tant cette teinte est (déjà) en vogue au rayon cosmétiques. Les tons corail sont en effet partout, de la marque de Kylie Jenner à MAC. Mode et déco devraient suivre rapidement. Et nous avec.