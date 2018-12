Au fond d’une grotte, dans un château où dans les galeries d’un fort, en Wallonie, la féerie de Noël se trouve parfois là où on ne l’y attend pas.

Au château de Reinhardstein

Pour les fêtes, le château de Reinhardstein revêt ses plus beaux atours et plonge ses visiteurs dans la magie des décorations de Noël. Concerts de Noël, visites contées aux chandelles, visite du Père Noël, vin chaud et gâteau de Noël, diverses activités seront organisées pour plonger les curieux dans une ambiance féerique. SHUTTERSTOCK

Les décorations resteront en place jusqu’au 15 janvier. Visite libre. Activités les week-ends des 22 et 23 décembre, 29 et 30 décembre et 5 et 6 janvier. Contes de Noël, en français, à 11 h, 13 h, 15 h et animation musicale et chorales - chants de Noël - toute la journée. Les 22 et 23 décembre, visite du Père Noël. Adresse : Chemin du Cheneux, 50 à 4950 Ovifat. Tél. : 080/44.68.68. - site web : www.reinhardstein.net

Au fort de Barchon

Installé dans les galeries de l’ouvrage, le marché de Noël du fort de Barchon vous emmènera à la découverte des artisans de la région. Certaines associations locales seront également présentes. © Blegny.be

Ces samedi 15 et dimanche 16 décembre. Adresse : rue du Fort, 31 à 4671 Blegny. Infos : www.blegny.be

À l'abbaye de Stavelot

L’abbaye de Stavelot se pare de ses plus beaux habits de lumière pour célébrer comme il se doit jusqu’au 6 janvier 2019, les Féeries de Noël. Des illuminations à couper le souffle qui émerveilleront petits et grands. Le Café et la Boutique des Musées accueillent les curieux en quête de chocolat chaud ou de cadeaux à déposer sous le sapin. Dans le cadre des Féeries de Noël, concert, représentation théâtrale et balade aux flambeaux sont organisés les week-ends. reporters

Adresse : Cour de l’Abbaye, 1, à 4970 Stavelot. Tél. : 080/88.08.78 - Site web : www.abbayedestavelot.be

Aux grottes de Wonck

La magie de Noël s’invite dans le site naturel exceptionnel des grottes de Wonck, sur la commune de Bassenge, en province de Liège. Deux grottes, avec plus de 700 mètres de galeries, accueilleront quelque 75 artisans et exposants les samedi 15 et dimanche 16 décembre. BASSENGE TOURISME

Ouvert samedi 15 de 10 h à 23 h et dimanche 16 de 10 h à 20 h. Entrée 4 €, gratuit pour les moins de 13 ans. Adresse : se rendre au dépôt Tec de la rue de la Résistance, 46, à 4690 Bassenge. De là une navette (toutes les 15 min) vous dépose à l’entrée du marché de Noël. Infos : voir la page Facebook de l’événement.

À l’Abbaye de Maredsous

Mise en lumière, l’abbaye de Maredsous est sublimée pour les fêtes de fin d’année. Les lieux accueillent un marché de Noël, composé de plus de 60 chalets, tous les week-ends jusqu’au 23 décembre, ainsi que le 25. Des artistes de rues déambuleront dans les travées et les amoureux de glisse s’élanceront sur la patinoire. Quant aux gourmands, ils pourront se rassasier au Chalet des Rennes, un restaurant éphémère installé spécialement pour l’occasion. noelamaredsous.be

Les chalets sont ouverts chaque vendredi de 18 h à 22 h, les samedis et dimanches de 10 h à 20 h. Tél. : 082/21.31.30 - site web : noelamaredsous.be