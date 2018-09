Depuis un peu plus de deux semaines un nouveau compte a fleuri sur Instagram et il attire beaucoup de monde. Un compte parmi d’autres me diriez-vous ? C’est exact, mais celui-ci est un peu spécial. Il s’appelle T’as joui ?, son leitmotiv : "Pour libérer la parole des femmes sur l’orgasme féminin."

Sa créatrice, une jeune journaliste franco-américaine récolte de nombreux témoignages de filles ou de femmes qui parlent de leurs orgasmes. Ou ceux qu’elles n’ont pas souvent, voire jamais. À travers ces courts récits de vie, les femmes expliquent comme elles fonctionnent, leurs craintes et leurs frustrations face à la sexualité et plus particulièrement face à l’orgasme. Et ce qu’on aime surtout, c’est que ces témoignages transpirent le vécu. À l’heure actuelle, ils sont 113.000 abonnés à suivre ce compte. Et oui parce qu’il n’y a pas que des femmes. Des hommes, curieux, ont voulu savoir de quoi il s’agissait. Après avoir parcouru les nombreux témoignages certains se sont interrogés sur les relations sexuelles qu’ils avaient avec leur partenaire. T’as joui ? partage d’ailleurs l’échange par message d’une fille avec son copain :

- Mon amour ?

- Oui dis-moi ?

- Je viens de voir une page Instagram où il y a plein de commentaires de meufs qui se plaignent des mecs (tasjoui). Et elles se plaignent que dans la majorité des cas, les mecs sont trop égoïstes au lit ou qu’elles font semblant de jouir pour justement accélérer la situation.

- Oui je la suis !

- Tu me le dirais si j’étais égoïste ? Ou si tu faisais semblant de jouir ? Moi je prends du plaisir quand toi tu en prends aussi…

Des situations du quotidien qui visent à libérer la parole autour du sujet presque encore tabou de l'orgasme féminin.