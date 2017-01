Carine Laforêt est life coach et nutritionniste. Cette professionnelle de la mode et de la déco a décidé de changer complètement de voie et de s'orienter vers l'être plutôt que le paraître. C'était il y a 17 ans. Elle a filé au Québec, pays précurseur en matière de bien-être et de nutrition et en est revenue avec bien des idées à communiquer à ses futurs patients.

Dont une qu'elle n'a cessé de prodiguer : « J'ai voulu sortir du "il faut", "vous devez", "il n'y a qu'à"... pour aller à la rencontre de la personne devant moi, comprendre ses sabotages, ses freins, ses faiblesses et ses forces pour l'accompagner vers l'objectif voulu et déterminé ensemble ».





Spécialisée dans le life coaching Carine Laforêt "aide la personne dans sa globalité et le rapport à l'alcool en fait partie", pointe-t-elle.

Pour elle, ce challenge Tournée Minérale est un excellent moyen de prendre conscience de la place qu'a l'alcool dans la vie de tous les jours. Et cela, en en faisant une sorte de moment festif, tous ensemble. "C'est la force de l'initiative : ne pas en faire toute une histoire. La philosophie qui sous-tend ce projet est très positive puisqu'elle utilise le même ressort que la consommation habituelle d'alcool : le lâcher-prise, la détente, la fête, le partage, la victoire, les rassemblements, ..."

Et dites-vous bien que "Chaque jour qui passe est un objectif en soi. Et chaque jour passé est une victoire !"





Alcool = sucre

Le sucre est une drogue, lâche-t-elle rapidement, plus on en prend, plus on en veut. Or, il suffit de trois jours sans sucre pour que l'organisme soit sevré. Ensuite, on se persuade qu'on ne peut pas s'en passer psychologiquement. Or, l'alcool est bourré de sucres, de glucides. Ce qui a des incidences sur l'organisme et la santé, c'est à voir ici .

En se passant un mois d'alcool, à régime alimentaire égal, vous maigrirez, c'est obligé !





Un verre le soir à la maison

Un des moments les plus difficiles à gérer pour beaucoup sera le petit verre le soir quand on rentre à la maison. "On vit tous dans un certain état de stress, on est tous fatigués à la fin d'une journée. Or, une fois rentré, voici notre deuxième job : s'occuper des enfants, faire à manger, ranger, ... bref, s'occuper de tout sauf de soi. On n'a pas le temps de se faire du bien en prenant du temps dans la salle de bains ou en faisant du sport, le plus facile, c'est grignoter quelque chose et accompagner cela d'un verre de vin ou d'une bière, histoire de se détendre : on est moins dans le contrôle ce qui fait du bien à court terme et l'effet sympathique de l'alcool fait son oeuvre."

>> Essayez de conscientiser ce moment pour ne pas vous laisser porter par l'habitude. Et buvez ! Mais un verre d'eau, de jus, Prenez votre plus beau verre à vin et soyez créatif. Mettez-y plein de glaçons pour vous faire un long drink et remplissez de jus de tomate avec du sel de céleri et un bâton de céleri, une eau pétillante avec des tranches de citron vert.

>> Vous aimez les sodas light ? "Même si je ne suis pas pour, mieux vaut vous faire plaisir de toute façon d'une autre manière que de craquer pour un verre de vin ! Rendez votre verre festif avec beaucoup de tralala Ne rompez pas le passage de la journée à la soirée mais faites-en autre chose".





Un apéro entre amis

Le vendredi, c'est apéro avec le bureau. Ou avec les amis. Et samedi, on remet ça avant un bon dîner. C'est convivial, c'est festif et la tentation sera grande de faire "comme tout le monde" et de prendre un verre voire deux ou trois pour trinquer à la semaine finie, ou accompagner un bon repas.

>> Pour éviter d'écouter les autres, dites-vous que vous le faites pour vous et vous seul, prenez conscience du bien-être que cela va apporter à votre corps, respirez. Dites-vous aussi que vous n'êtes pas obligé de suivre le comportement de la majorité. Affirmez-vous, expliquez le challenge : cela coupera court aux remarques et vous mettra un peu de pression pour ne pas craquer. Au début, si vous avez peur de ne pas tenir, annulez, faites-vous plaisir autrement : c'est la première semaine la plus difficile.









Une sortie au resto

En duo au resto, voilà un moment redoutable si votre partenaire ne fait pas un petit effort pour vous aider alors parlez-lui directement de votre participation à Tournée Minérale !

>> Portez votre attention sur la nourriture , n'hésitez pas à demander là aussi un grand verre rempli de glaçon avec du citron, de la menthe. C'est agréable de boire un belle boisson. Parlez de votre challenge, de votre volonté de le faire, soutenez-vous en en parlant pour contrer les petites remarques





Un cocktail, un événement professionnel

Dites-vous bien que ce n'est pas dans les grands événements que sont servies les meilleures bouteilles !

>> u n verre en main, c'est ce qui compte pour se donner une contenance dans ces cas-là. Alors optez pour un jus ou demandez de l'eau, c'est encore mieux ! L'alcool des autres aidant, vous apprendrez même des choses utiles. Et le lendemain, vous serez frais/fraîche comme un gardon et fier/fière comme un paon.





Avant de se lancer

Carine Laforêt conseille de faire un bilan de sa consommation hebdomadaire et de son rapport à l'alcool.

Le mieux est même d'écrire dans un carnet ce que l'on pense consommer, là où se situent nos faiblesses : si on a l'alcool social, ce sera difficile de se retenir de boire quand on est en groupe par exemple. Imaginez-vous déjà dans ce type de moment et voyez, au calme ce que vous pouvez faire : boire une eau, oser demander un beau verre pour boire un soda, ressentir le plaisir d'un thé.

Pensez à vos pires lendemains de veille et savourez vos matins clairs !

Et tous les jours, dans la voiture, sous la douche, au petit déj, prenez 5 minutes de méditation pour réfléchir à votre motivation , savoir ce que vous voulez retirer de cette expérience, ce pour quoi vous l'avez fait : vous consoliderez vos positions in situ. Et ce faisant, même si c'est tester votre volonté, reconsidérer votre rapport à l'alcool, vous vous apercevrez peu à peu que vous allez profiter de l'instant présent, sans cette « aide » qui vous semblait obligatoire.

Notez vos nouveaux rituels, ce qui vous a fait plaisir, ...





On est à deux doigts de craquer ?

On prend cinq minutes chrono pour réfléchir en respirant consciemment.

On s'imagine victorieux chez soi, après avoir réussi à vaincre l'envie, à la fierté qui va nous emplir. C'est un sentiment de plénitude qui fait du bien d'avoir résisté !

On le note pour la prochaine fois : pourquoi on a failli craquer, qu'est-ce qui a provoqué l'envie plus forte qu'une autre ?

Soyez dans l'activité, ne vous posez pas en attendant que ça passe, ne continuez pas à faire ce que vous faisiez.

Enfin, prenez un verre, mettez-y des glaçons, remplissez le de ce que vous aimez outre l'alcool, faites tinter, portez-le à la bouche : ces gestes habituels donneront le change à votre cerveau qui réclame et vous, vous conscientiserez vos actes.





On craque ?

"La plupart des gens, quand ils craquent, jettent le bébé avec l'eau du bain. Ils se disent que c'est foutu et vont retomber dans leurs habitudes vis-à-vis de l'alcool dans le cas présent. Or, si on tient 27 jours sur 28 ou même 26 ou 25, c'est déjà vraiment bien ! Ne vous jetez pas la pierre, ne vous culpabilisez pas mais écrivez dans un carnet de route ce qui vous a conduit à craquer. Et réfléchissez-y le lendemain, en reprenant le challenge."

Le lendemain, faites-vous plaisir, un bain, un 1/4 d'heure rien qu'à vous, un super jus vitaminé, un bain chaud, un jogging, une marche rapide, ...

"Je ne suis jamais dans le jugement pour ma part. Vous craquez ? C'est peut-être mieux de craquer une fois plutôt que d'être dans une frustration qui va vous conduire à faire sortir l'enfant rebelle qui est en vous !"





Nos meilleurs amis pendant 28 jours

La menthe poivrée (à sentir, en huile essentielle et à mettre en feuille dans ses boissons)

les herbes aromatiques qui accompagneront une eau plate ou pétillante bien fraîche (thym, basilic, menthe, ...)

Les beaux grands verres

Les citrons jaunes et citrons verts

Les baies dans l'eau : framboises, myrtilles, cassis, ...

Des bâtons de cannelle

Des écorces d'orange

Le gingembre frais

Les amis qui font la même chose que vous ! Pour s'entraider et être plus fort ensemble.





Après 28 jours

Faites le bilan sur ce que cela vous a apporté réellement, relisez votre carnet de route, remarquez votre mieux-être, pesez-vous par exemple

Et si vous preniez des décisions pour la suite. "Je ne dis pas de renoncer à l'alcool mais pensez qualitatif et plus quantitatif", remarque Carine Laforêt.

Ces 28 jours d'abstinence sont une manière de sortir de l'inconscience par rapport à l'alcool et l'excès, vous sortirez du rituel insconscient de "je sors donc je bois" ou encore" je rentre du boulot et je bois", conclut Carine Laforêt.