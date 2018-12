La Finlande, c’est un peu comme cet élève parfait, toujours assis tout devant et qui remplit tous les critères d’un premier de classe. En avance sur son temps depuis belle lurette, ce pays logé entre la Suède, la Norvège et la Russie atteint le haut de tous les rankings et semble en plus faire l’unanimité en termes de destination touristique de rêve. La laponie et ses chiens de traîneau, les aurores boréales et le soleil de minuit, les 1 001 lacs et les centaines d’activités qu’ils procurent, les pistes de ski et autres disciplines atypiques… Autant d’atouts qui attirent les touristes de partout dans le monde à venir visiter les multiples régions de la patrie du Père Noël...