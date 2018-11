Chloe Cowan, une jeune femme de 21 ans, a été l'objet d'une fascination assez glauque…





Nombreux sont celles et ceux qui utilisent Instagram pour trouver l'inspiration. Beauté, look ou déco, les profils ne manquent pas. Mais parfois, les choses vont bien trop loin. Chloe Cowan, étudiante à l'Université de Dundee, en Ecosse, l'a appris à ses dépens.

Miroir noir

Comme toutes filles de son âge ou presque, Chloe publie un peu tout et n'importe quoi sur son compte Instagram baptisé ChloeCowan17xo. Tenue de soirée, déguisement Mickey ou selfie dans la salle de bain, sa vie a été méticuleusement « stalkée » et imitée durant deux ans par une autre étudiante de l'établissement. Véritable miroir, HoneyBasra18xo allait jusqu'à copier les légendes qui accompagnaient les publications. Une fascination glauque qui aura duré deux ans.

© Via Metro UK

Après avoir découvert ce compte, Linzi, la grande sœur de Chloe, a directement prévenu la police. « Son comportement n'est pas normal et je voulais que ça se sache pour que les gens prennent conscience des dangers des réseaux sociaux », a-t-elle écrit dans une publication Facebook partagée plus de 10 000 fois et supprimée depuis.

© Via Siècle Digital

Mise au courant, l'Université de Dundee a également lancé une enquête. Choe, elle, a passé son compte en privé...