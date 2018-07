Sortons de nos cellules urbaines, on vous a concocté une balade à travers les abbayes du pays. Vous serez au "choeur "de l'histoire, dans des lieux les plus improbables, cloitré entre la bière et le fromage et il vous faudra choisir. Suivez le guide !

La préférée

Abbaye de la Cambre : Cette ancienne abbaye de soeurs cisterciennes se cache dans un incroyable écrin de verdure au cœur de la ville, dans la vallée du Maelbeek à Ixelles. Le parc et les superbes jardins en gradin qui l’entourent sont magnifiquement entretenus et offrent une vraie halte urbaine et revivifiante aux citadins. Côté papilles, la brasserie de la Cambre propose 3 bières de l'Abbaye de La Cambre, parmi les plus légères bières d’abbayes belges. Elles sont généreuses en houblon frais et peu sucrées, donc idéalement désaltérantes. Leur mousse est fine et persistante. Une bière qui, en plus, se bonifie avec le temps. Pour le moment, dans l’attente de la construction des infrastructures adéquates, le brasseur Vincent Poswick délègue le brassage de sa bière à une brasserie indépendante au Limbourg. Mais pour la petite histoire, sachez qu’à l’origine, cette bière doit son existence à « Dame Gisèle », la fondatrice de l’Abbaye, connue pour son sens de l’hospitalité. Sa solution pour désaltérer les pèlerins de passage ? Une bière brassée à l’eau pure de la source du Maelbeek. Effectivement côté rafraîchissement, elle ne pouvait pas trouver mieux !

11 Abbaye de la Cambre, 1050 Ixelles Tél : +32 2 648 91 14

Les bières Abbaye de la Cambre sont disponibles chez Delhaize, Carrefour, Deli traiteur, Tartes de Françoise.

L'abbaye de la Cambre © reporters



La culturelle

Abbaye de Villers-La-Ville : A peine à une trentaine de kms de Bruxelles, cette abbaye cistercienne est souvent le lieu de manifestations culturelles comme des expositions photos ou encore de concerts à l’acoustique saisissante et unique. Les magnifiques ruines en font l’un des plus beaux sites architecturaux d’Europe qui regroupe plusieurs style différents. Depuis 1796, plus aucun moine n’y vit. On vous conseille un petit détour par le jardin médicinal et médiéval où vous découvrirez une centaine de plantes qui étaient utilisées au Moyen-Age pour soigner les malades. Le domaine compte également un vignoble dont vous pourrez déguster le vin dans la micro-brasserie. Un tout nouveau sentier « pieds nus » vient de faire son apparition pour expérimenter le toucher et les différentes matières à l’aide de vos pieds.

55 rue de l’Abbaye, 1495 Villers-la-Ville Tél : +32 71 88 09 80

La repentie

Abbaye d’Affligem : Les origines de cet ancien monastère bénédictin sont assez cocasses puisqu’il a été fondé par 6 brigands repentis. Cette abbaye se situe tout juste entre le Brabant Flamand et la Flandre orientale, à deux pas de Gand, et est toujours occupée par une vingtaine de moines. Vous ne pourrez donc la visiter que sur rendez-vous. On vous recommande d’y faire un saut fin septembre, à la période de cueillette du houblon dans les champs situés à quelques centaines de mètres de là. Et par la même occasion y déguster la Blonde d’Affligem, une des bières belges les plus réputées.

3 Abdijstraat, 1790 Affligem



L'ensorcelée

Abbaye de Westmalle : Située dans le nord d’Anvers, on y fabrique de la bière depuis 1836, d’abord pour un usage personnel uniquement et ensuite pour la commercialiser (heureusement qu’ils ont eu le sens du partage). On ne peut malheureusement pas visiter l’abbaye mais on vous recommande d’emporter votre vélo jusque-là pour profiter des champs et prairies des alentours qui donnent au lieu tout son caractère reposant. Il y a aussi le Zoerselbos, un bois historique classé qui se situe à deux pas et où se cache la Boshuisje (maison forestière), rendue célèbre par Hendrik Conscience dans son roman «De Loteling». Avis aux plus superstitieux d’entre nous, il se raconte que le village comptait tellement de sorcières qu’elles pouvaient danser en se tenant par la main autour de l’église et qu’un sortilège plane sur le «Zoerselhof», où résidaient auparavant les moines. Pour vous remettre de tout ça, arrêtez-vous au «Café Trappisten» pour y déguster les fameuses Double et Triple Westmalle.

496 Antwerpsesteenweg, 2390 Malle Tél : +32 3 312 92 22



L'abbaye de Westmalle © https://www.trappistwestmalle.be/fr



La séculaire

Abbaye de Postel : Cette abbaye, située à la frontière avec les Pays-Bas, se visite tout au long de l’année (mais attention réservation indispensable). Elle est toujours habitée par des prémontrés et nichée au cœur d’un magnifique site boisé à Postel. Elle regroupe une église romane, une bibliothèque de renommée internationale, un splendide jardin botanique et la maison des « pestiférés ». Selon la formule que vous aurez choisie, vous pourrez en plus assister à une dégustation du fromage produit par l’abbaye et au visionnage d’un film résumant l’histoire et la vie de l’abbaye.

16 Abdijlaan, 2400 Mol Tél : +32 476 47 35 19



La méconnue

Abbaye d’Achel : A deux pas des Pays-Bas, dans le Limbourg, on se retrouve au cœur du village d’Achel, connu pour avoir été habité par des chasseurs de Rennes (il y a 10.000 ans de ça) et être le site de nombreuses découvertes archéologiques. C’est au bout d’une route sinueuse qu’on atteint l’abbaye où l’on fabrique des brunes et des blondes (dont la production n’a d’ailleurs connu un essor qu’à partir de 1998). Sur place, enfin plutôt dans la cafétaria de l’Achelse Kluis, on déguste de variétés d’Achel qu’on ne trouve nulle part ailleurs : Achel 4, 5 et 6. Attention, vous ne pourrez pas visiter la brasserie en elle-même par contre vous pourrez séjourner dans l’Auberge de l’Abbaye (située dans les anciennes écuries) pour profiter un maximum du cadre reposant en famille ou entre amis. Sur place, Frère Martin tient une boutique qui regorge de produits locaux et vous pourrez également aller flâner dans leur galerie-librairie.

Sint-Benedictusabdij De Achelse Kluis, 3930 Hamont-Achel Tél : +32 11 80 07 69



L'isolée

Abbaye du Val Dieu : Elle se situe au cœur du Pays de Herve. Des visites guidées permettent de découvrir non seulement les coulisses de l’Abbaye mais également le fonctionnement de la brasserie. La magie et la majestuosité des bâtiments opèrent tout de suite, on est instantanément projeté dans un autre monde et un autre temps perdu dans ce lieu retiré du reste du village. Quant à la cour, la Basilique et le parc, ils restent accessibles toute l’année gratuitement.

227 Val-Dieu, 4880 Aubel Tél : +32 87 69 28 28

