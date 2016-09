Ikea dévoile les nouvelles stars de son catalogue

Magazine

Et c’est assurément à la Belgique que revient la palme de la pub Ikea la plus réussie. L'agencc DDB Bruxelles nous emmène dans les coulisses du shooting du nouveau catalogue. Vraiment décalé !





Wikipedia nous apprend que la première parution du catalogue Ikea remonte à 1951. Il comportait alors quatre pages, imprimées à 250 000 exemplaires pour la Suède uniquement…

Depuis, bien que gardé jalousement secret, son tirage est estimé à quelque 200 millions d’exemplaires. Décliné au travers d’une soixantaine d’éditions différentes, en 29 langues, il compte chaque année entre 300 et 400 pages. Ce qui fait du catalogue Ikea l’un des ouvrages les plus lus au monde, soutenu chaque année dans tous les pays où la chaîne est présente par une campagne de communication dédiée.

Et cette année, c’est assurément à la Belgique que revient la palme de la pub la plus réussie. Preuve une fois encore que le tandem Ikea Belgium-DDB Bruxelles a enclenché le turbo de l’excellence.

Au programme : un spot de plus de deux minutes, tourné dans les coulisses du shooting du nouveau catalogue. Un “behind-the-scenes” très drôle, où l’on découvre des mannequins soucieux de bien faire. On les voit fébriles, un rien angoissés et passablement mégalos. Avec autant de copies distribuées dans le monde entier, il est parfaitement normal que leur attente soit énorme : chacun rêve tout haut d’une nouvelle carrière ; ils s’imaginent en vedette du petit écran ou star du cinéma, ils se préparent à vivre désormais sous les feux des projecteurs, prêts à affronter la foule en délire à chaque apparition publique… Sauf que malheureusement pour eux, le catalogue Ikea est conçu avant tout pour magnifier les produits présentés.

En réalité, les mannequins sont quasiment invisibles, puisque floutés, coupés ou photographiés de dos. Les vraies stars du catalogue, ce sont les meubles, pas les figurants, relégués au rang d’accessoires pour mettre en valeur les Billy, Klippan, Pax et autre Malm de la marque.

On saluera au passage la qualité de la production de Caviar, ainsi que la réalisation de l’Américain Amir Farhang et sa direction d’acteur. Et parlant des comédiens, comme l’écrivait le magazine professionnel “Media Marketing”, ceux-ci mériteraient que le spot de DDB compte sur YouTube autant de vues que la bible de l’ameublement.

Annonceur : IKEA - Agence : DDB - Médias : TV, Cinéma, Internet