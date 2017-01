De quoi inspirer et faire rêver les futurs mariés...

Tout comme les sites de photographies ou de voyages, Junebug Weddings, guide en ligne de référence pour organiser son union, publie le classement des plus beaux clichés de mariage de l'année. Cinquante photos ont été sélectionnées parmi plus de 9000 provenant de 50 pays. Elles sont toutes très différentes avec des moments très intimes et touchants, des danses, des paysages incroyables, de l'amour, de la joie, de l'originalité, etc. En voici quinze.

























































--> Pour toutes les admirer, c'est ici.