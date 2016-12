Quand j’ai parlé de participer à un cours de pole dance, j’ai reçu des remarques négatives mais aussi des commentaires salaces. À choisir, je ne sais pas ce que je préfère... L’idée de la pole dance réservée aux bars à strip-tease glauques est bien ancrée. Et pourtant, la vision de ce véritable sport change doucement.





Je me retrouve un mardi soir dans un studio pour un cours donné par Gaëlle, professeur de pole dance. On doit être une vingtaine de filles. Certaines sont déjà en train d’installer les barres. En souriant, je me demande si elles tiendront vraiment quand je monterai dessus.

La peau doit coller à la barre

Puis direction les vestiaires. L’une des raisons pour laquelle la “pole” n’a pas bonne réputation est parce que les personnes qui la pratiquent portent souvent peu de vêtements. Pourtant la tenue est importante. Pour faire de la pole, il faut généralement porter un shorty et un débardeur ou une brassière. “C’est surtout pour permettre à la peau de coller à la barre” m’explique Gaëlle qui voit bien que je ne suis pas très à l’aise.

On commence par 30 à 45 minutes d’échauffement et de renforcement musculaire. Un vrai programme de militaire avec des pompes, des abdos, des squats,… Obligatoire pour pouvoir réaliser les figures à la barre. La pole est un sport qui demande beaucoup de force au niveau des bras et des abdos. “La pole fait travailler très fort tout le corps. C’est pour cette raison que les hommes sont bien plus aptes à faire de la pole dance que les femmes, ils sont plus musclés”, me précise Gaëlle.





Ensuite, on passe à 45 minutes à la barre en continuant à se muscler tout en apprenant des figures plus gracieuses et plus dansées. Je tente quelques figures mais tout me semble compliqué, je manque de souplesse, de fluidité mais surtout de force et ma peau commence à brûler. J’observe les autres filles plus expérimentées. Gaëlle ne m'avait pas trompée en me disant que la pole était un sport mais surtout un art poétique. À la fin du cours, une bonne séance d’étirements, obligatoire pour ne pas souffrir le lendemain. Je ne sens déjà plus mes bras.

Attention courbatures !

“C’est un sport très complet qui s’apparente plus à de la gym de haut niveau en plus gracieux et plus chorégraphié. On associe la pole dance aux clubs de strip-tease mais dans la plupart des cas, la strip-teaseuse tourne autour de la barre sans savoir utiliser l’objet.” Une vision qui commence à évoluer, surtout chez les femmes qui s’intéressent de plus en plus à ce sport.

Le lendemain, malgré les 20 minutes d’étirements, j'ai des courbatures partout. La pole dance est bien un véritable sport qui allie grâce, souplesse et danse. On est bien loin des clichés de la strip-teaseuse qui se trémousse autour d’une barre. Un vrai challenge pour une grande timide comme moi... Un cours ultra stimulant dans une ambiance fun et ludique. En 2 heures, la pole m’a permis de prendre confiance en moi et de dépasser un peu mes limites. Maintenant j’ai des bleus partout, mais ça valait le coup. C’est sûr je m’inscris pour les cours de janvier !