En Belgique, 13% des 25-35 ans ne veulent pas d’enfants . Partant de ce constat, nous sommes allées à la rencontre de quelques-unes de ces femmes qui refusent d’être mères par choix.





A travers plusieurs témoignages, elles expliquent avec leurs mots la pression sociale qu’elles subissent juste parce qu’elles ne suivent pas le schéma classique qu’une partie de la société attend d’elles.

“ Quand j’étais enfant, j’étais toujours déçue lorsque je recevais des poupons pour mon anniversaire. Je les déballais, puis les abandonnais dans la salle de jeu. J’adorais les Barbie. Elles étaient grandes, jeunes, amoureuses. Je m’imaginais comme elles, plus tard. Et quand Barbie avait un bébé avec elle, je disais que c’était sa petite soeur. Pas sa fille ”, explique Rozie sur son blog .

Comme Rozie, certaines femmes se sont rendu compte très tôt qu’elles ne voulaient pas être mères. D’autres l’ont réalisé en grandissant. Certaines ont parfois changé d’avis avec le temps mais les femmes que nous avons interrogé sont sûres d’elles et de leur décision : la maternité, ce n’est pas pour elles. Un choix qui ne concerne qu’elles (et leur couple) mais que des membres de leur famille ou des inconnus n’hésitent pourtant pas à commenter. Ce faisant, ils jettent sur la table une partie de leur intimité comme s’il s’agissait du dernier potin people à la mode.





“Alors, quand est-ce que tu vas avoir un bébé?”

Que la femme soit célibataire ou en couple, dans la vingtaine ou la trentaine, elle ne pourra pas échapper indéfiniment à cette question. Elle peut très bien venir de grand-mère Huguette qui s’impatiente de ne pas avoir d’arrière-petit-enfant ou même de l’amie de la cousine de l’organisatrice de la soirée que vous n’aviez jamais vu avant.

“Quand je dis que je ne veux pas d’enfants, j’appréhende d’être prise à partie par mon interlocuteur”, confie Sophie, 30 ans.

Aux yeux de certains, une femme en âge de procréer qui ne veut pas d’enfant cache en effet un problème sur lequel il faut mettre le doigt en posant le plus de questions possibles ou, pire, en tentant de la convaincre qu’un enfant est la plus belle chose qui pourrait lui arriver.

“Une amie m’a carrément conseillé d’aller voir un psy pour régler ce ‘problème’ qui pour moi n’en est pas un du tout!”, raconte Sarah 31 ans.

“Dernièrement, j’ai hésité à dire que j’étais lesbienne pour avoir la paix”, raconte Mélanie, 24 ans, régulièrement confrontée à des questions gênantes sur son non-désir de maternité.

Delphine, 30 ans, a quant à elle trouvé une réponse toute faite qu’elle oppose en boucle à ses interlocuteurs trop curieux. “Et toi, comment se passe ta vie sexuelle? Combien de fois par semaine fais-tu l’amour? Comment ça, ce n’est pas le sujet? Mais c’est toi qui m’as parlé en premier de mes parties génitales”.

“Discuter de ce sujet est un vrai dialogue de sourds chez la plupart des moins de 40 ans. Je suis arrivée à un point où certaines fois, je réponds que je ne peux pas en avoir ainsi la personne en face croit avoir percé une douleur “de femme qui ne peut enfanter” et passe à autre chose. Obliger de mentir pour avoir la paix c’est fou ça !”, analyse Gloupsy sur son blog.

“Ces questions ne sont pas anodines. Elles reflètent bien que dans l'inconscient de la société, avoir un bébé est une étape incontournable de la vie. Mais ce n'est pas une étape du tout en fait. C'est un choix, pas une suite logique dans le développement d'une personne”, explique Nina, 26 ans.





© pexels







“Tu es encore jeune, tu verras”

Un débat qui se conclut parfois par la célèbre phrase moralisatrice “Tu finiras par changer d’avis” quand l'interlocuteur réalise qu’il ne lui suffira pas de 2-3 arguments pour ébranler une décision mûrement réfléchie.

“ J’ai vraiment l’impression qu'on ne me prend pas au sérieux quand je dis et répète que je ne désire pas d'enfant ”, désespère Lolita, 23 ans.

“ On nous demande de nous justifier, d’expliquer nos choix, on essaie de nous convaincre que nous avons tort, que nous sommes immatures, que nous sommes anormales ”, se révolte Sophie, 30 ans.

Un sujet qui a inspiré une blague à l’humoriste belgo-canadien Dan Gagnon dans un de ses spectacles. “Quand je dis à mes proches que je ne veux pas d’enfants et qu’ils essaient de me convaincre que j’ai tort, j’imagine la même scène avec un autre sujet de conversation. Imaginez deux secondes : je leur dis que je n’aime pas le jambon et ils me répondent ‘mais tu verras, tu finiras par aimer le jambon, c’est tellement bien le jambon, y’a tellement d’avantages à aimer le jambon’ ”. Absurde, non?

Ces remarques, multipliées par un ou dix interlocuteurs, sont les parfaits exemples de la pression sociale que vivent ceux qui ne veulent pas d’enfants.





© pexels





Un choix qui fait peur...

Ces femmes entendent aussi souvent des propos culpabilisants voire carrément violents qui peuvent avoir un impact sur leur estime de soi.

“J’ai été menacée et insultée. Tout ça parce que les gens ne supportent pas que mes choix de vie risquent de les amener à se poser des questions sur les leurs”, raconte Nathalie, 43 ans.

“On me dit que je mourrai seule”, explique Charline, 32 ans. “On me traite d’égoïste”, confirme Stéphanie, 40 ans.

Cela ne fait que rajouter une pression inutile sur les épaules de ces femmes qui craignent également les conséquences de leur choix, tout en l’assumant.

“Je sais que mon père voudrait que j’ai des enfants. Voir un homme de son âge portant un enfant dans la rue, ça m’attriste car je me dis que mon père n’aura jamais droit à ça”, confie Pascale, 33 ans.