Internationalement connue sur les podiums des Fashion Weeks, Hanne a décidé de sortir du silence.

"Bonjour, je suis Hanne et je suis née intersexuée. Cela signifie que mon corps n’est pas clairement féminin ou masculin. Être intersexuée n’est pas rare. Cela touche presque 2% de la population. C’est similaire à la proportion de roux", déclare le mannequin belge de 29 ans lors d'une campagne de l'organisation interACT Advocates for Intersex Youth. Hanne Gaby Odiele est venue au monde avec un vagin et des testicules en interne, d'où son physique androgyne. Elle possède donc à la fois des caractéristiques féminines et masculines. Il ne s'agit pas d'une orientation sexuelle ou d'une identité de genre, mais simplement d'une particularité biologique.









Aujourd'hui, elle a décidé de briser le tabou. "Je veux éveiller les consciences et mettre en lumière les opérations irréversibles et non nécessaires qu'on doit supporter étant enfant", explique-t-elle au journal USA Today. A 10 ans, on ne lui a pas laissé le choix, elle a été opérée dans le but de lui ôter les testicules : "On avait dit à mes parents que je risquais d’avoir un cancer sans cette opération et que je ne me développerais pas comme une fille normale. Après l’opération, j'ai constaté que je ne pourrais pas avoir d’enfants, je n’avais pas mes règles. J’ai su que quelque chose n’allait pas chez moi." Ensuite, à 18 ans, elle décide de se faire reconstituer le vagin et débute sa carrière de mannequin.





Hanne Gaby Odiele l'avoue, toute cette chirurgie lui a causé plus de mal que de bien. "Au départ, ce n’est pas grave d’être intersexué (...) Mais si on avait été honnête avec moi depuis le début... C’est ce qu’ils m’ont fait qui m’a traumatisée". La Belge a donc décidé de prendre la parole et de se dévoiler : "C’est important pour moi de parler maintenant. Ces opérations durent depuis trop longtemps, et il faut que ça s’arrête."

Née à Courtrai, Hanne vit aujourd'hui à New York. Et est mariée au mannequin John Swiatek. Elle a défilé et posé pour de grandes enseignes telles que Chanel, Givenchy, Prada, etc.