Magazine Cela fait près d'une semaine que Kim Kardashian bombarde son compte Instagram de photos d'elle nue. Mais, cette fois, c'est pour une "bonne" raison. La star de télé réalité devenuesortait ce lundi son nouveau parfum appelé "KKW Body" (comprenez : le corps de Kim Kardashian West, son nom complet de femme mariée). Un parfum qui porte très bien son nom puisqu'il est directement inspiré des courbes de la jeune femme. Comme elle l'a expliqué en long et en large, photos à l'appui, la bouteille de parfum a été réalisée à partir d'un moule de son corps.

Le résultat final? Une bouteille 100% elle contenant un parfum avec des touches de pêche, de jasmin et d'ambre.

Quand Jean-Paul Gaultier s'en mêle

Même Jean-Paul Gaultier, le célèbre couturier français, n'est pas resté indifférent à la sortie de ce nouveau produit cosmétique. Il a en effet posté une photo de son parfum emblématique "classique", dont la bouteille mettait aussi en avant une silhouette féminine, accompagné de la légende "Keeping up with the fragrance's news!" (suivez les nouvelles des fragrances), une référence au titre de l'émission de télé réalité des Kardashian qui est "Keeping up with the Kardashians".

Si beaucoup y ont vu une polémique, on y voit plutôt un clin d'oeil étant donné que le couturier s'était lui-même inspiré d'une création de Schiaparelli pour développer sa propre bouteille. La starlette a tout de même tenu à se justifier en expliquant qu'il ne s'agissait "aucunement d'un plagiat" même si "elle adorait les parfums de Jean-Paul Gaultier". Pour créer son oeuvre, la jeune femme précise qu'elle s'est inspirée "d'un buste d'une statue classique".

Comme tout ce que touche cette famille ultra populaire aux Etats-Unis et dans le monde, il y a fort à parier que le succès commercial sera au rendez-vous.