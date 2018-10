La jeune (presque) milliardaire s’est trouvé un nid douillet avec Travis Scott.





A la hauteur de ses ambitions. Déjà la tête d’un empire grâce ses produits cosmétiques, Kylie Jenner vient de mettre la main sur un bien exceptionnel. Son prix ? 13,45 millions de dollars, soit plus de 11 millions d’euros. Tour du propriétaire.

Investissement(s)

10 salles de bain et 7 chambres pour une surface de plus de 800m2, les jeunes parents pourront recevoir sans problème tout le clan Kardashian. Située dans le quartier huppé de Beverly Hills, à Los Angeles, leur nouvelle villa comprend également une salle de sport et une piscine, cela va de soi.

Businesswoman dans l’âme, c’est déjà le 5e bien immobilier de Kylie Jenner, qui le verrait aussi bien comme un nouveau chapitre dans sa vie amoureuse que comme un investissement. « Elle voulait la maison et l’a eue pour un bon prix. Elle l’a achetée avec Travis. C’est avant tout un investissement, mais ils envisagent aussi de vivre dedans », explique ainsi un proche du couple à TMZ.