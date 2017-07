C'est la période des classements en matière de voyages, cette fois c'est Mastercard qui propose de découvrir les 44 plus beaux trésors cachés d’Europe avec l'abbaye d'Orval en joyau belge, à la 20e place du classement. Le top 10 rassemble vraiment des merveilles...





Ce classement des plus beaux trésors cachés d’Europe a été mis au point en utilisant des données Mastercard et des informations de blogueurs de voyage locaux et d’experts en tourisme. Ils ont été classés en fonction de la beauté des lieux, de leur fréquentation, des moyens de paiement acceptés, du coût du séjour et de la commodité de la destination.

Un classement forcément subjectif et non scientifique mais qui a le mérite de nous faire découvrir des destinations qu'on ne connaissait pas... et il y a vraiment des merveilles !

Le sommet du classement est dominé par la région des Asturies, dans le nord de l’Espagne, avec ses vues sur le couvent de Covadonga, un joyau à couper le souffle qui n’est pas encore envahi de touristes et qui propose des prix raisonnables. Malte suit de très près avec la cité médiévale de Zebugg. Le trio de tête se termine avec la région de Salzkammergut, en Autriche, et son magnifique lac Hallstatt.

A la vingtième place du classement, l’Abbaye d’Orval, au cœur de la Wallonie et réputée pour sa bière trappiste et son fromage de tradition, apparaît comme une belle destination tout en restant abordable.





Top 10 des "trésors cachés" en Europe





1. Les Asturies et le couvent de Covadonga, Espagne





2. Mdina et Zebbug, Malte





3. Région de Salzkammergut, Autriche





4. Les Açores, Portugal





5. Perast, Monténégro





6. Lednice-Valtice, République tchèque





7. Île de Pag, Croatie





8. Île de Saaremaa, Estonie





9. Région de Volos et Pelion, Grèce





10. Velika Planina, Slovénie





Retrouvez les 44 destinations sélectionnées ci-dessous