Sous forme de vidéos, elle partage sa routine sportive avec ses internautes...

Maman d'un garçon de deux ans, Emilie Dupuis n'a pas beaucoup de temps pour elle. Mais l'animatrice de RTL ne se laisse pas aller pour autant. Et à en voir son corps tonique, sa technique de remise en forme est plutôt efficace... et accessible à qui veut puisque la jolie blonde partage sa routine sportive sur son compte Instagram depuis plusieurs jours, avec ses conseils avisés. Son secret : 15 minutes d'exercices par jour ! En retour, elle propose également que les internautes proposent leurs astuces. En tout cas, on peut dire qu'elle a au moins un admirateur !