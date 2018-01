Hommes ou femmes, nous avons tous la salie manie de remplir notre garde-robe de vêtements que nous ne mettons pas. Mais, en 2018, fini les fringues qui prennent de la place inutilement.







Pour éviter de se plaindre de ne pas avoir de place dans ses armoires, il est urgent de faire un tri dans ses fringues ! Oui, mais voilà, trier ses vêtements n'est pas aussi facile qu'on le croit. On redécouvre bien souvent un petit pull "super sympa" qu'on se jurera de porter ou un jeans trop petit "mais qui sera parfait avec quelques kilos en moins". Sauf que bien évidemment, dans la plupart des cas, on se ment à soi-même : ces vêtements, on ne les portera jamais.

Anita Birges, la pro de l'organisation, donne une astuce toute simple pour faire un tri de manière rationnelle. En ce début d'année, elle vous conseille de mettre tous vos cintres dans le même sens, le "dos" du crochet vers vous. Lorsque vous portez la tenue, vous pouvez la ranger mais avec le crochet tourné dans l'autre sens ! Au bout de plusieurs mois, regardez dans quel sens est placé votre cintre. Vous découvrirez ainsi les vêtements que vous avez vraiment portés et à ceux qui ont été éhontément boudés. Donnez alors ces derniers à des associations ou tentez de les revendre.

Si vous ne disposez pas de cintres, on vous conseille de faire une liste de vos vêtements et de les barrer dès que vous les utilisez.

La prochaine fois, avant d'acheter une tenue de manière compulsive, prenez quelques minutes pour vous demander si vous en avez réellement besoin et si elle ne fait pas double emploi avec une autre que vous possédez déjà. Ne dit-on pas qu'il vaut mieux prévenir que guérir?