Cette astuce pourra peut-être vous paraître anecdotique mais souvenez-vous de la dernière fois où vous avez quitté la plage. Vous vous êtes sans doute rincé les pieds et avez enfilé vos chaussures en tentant de garder vos pieds bien propres. Mais, une fois à la maison, lorsque vous les retirez et les retournez, il y a inévitablement du sable qui en sort. Non seulement cela peut faire mal aux pieds (si le sable frotte quand vous marchez) mais c'est surtout très énervant de garder des résidus de sable dans ses chaussures.





Heureusement, la page Facebook "Mummies in the Know" propose une astuce infaillible. Il suffit en effet d'asperger vos pieds de talc pour bébé pour être débarrassé de tout résidu.





Comme l'explique Terrafemina, le talc va naturellement absorber l'humidité contenue dans le sable pour le faire se décoller. Une fois sec, ce dernier tombera naturellement ou en frottant légèrement.