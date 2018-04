En analysant notre visage ou nos cheveux de fond en comble, des applications veulent nous permettre de faire les bons choix.





Une peau parfaite grâce à notre smartphone ? Cela risque bien d’être une réalité dans un futur proche. Certaines applications s’érigent d’ores et déjà en tant que véritables experts : elles identifient nos imperfections… pour mieux y remédier !

Eviter les (mauvaises) expériences

C’est notamment le cas d’Olay’s Skin Advisor. Après un selfie et un questionnaire, l’app donne tout un tas d’indications – qualité et âge estimé de la peau – et met en avant quelques zones à travailler comme les rides du front, explique ELLE UK. Ensuite, des produits cosmétiques adaptés sont suggérés. Le pari ? Éviter les (mauvaises) expériences et trouver toute de suite le bon fond de teint ou la bonne poudre.

Mieux naviguer entre des millions de produits

« L’intelligence artificielle joue un rôle de plus en plus important au sein de l’industrie cosmétique alors que les consommateurs tentent de s’y retrouver parmi les millions de produits disponibles, et de trouver ceux qui sont adaptés à leur peau », explique-t-on chez Olay Skin Care. De son côté, L’Oréal a également mis au point une technologie 3D de reconnaissance faciale basée sur l’IA. Le but ? Un diagnostic complet des cheveux avant de choisir sa prochaine coloration. Et si les algorithmes devenaient les dermatologues et les coiffeurs de demain ?