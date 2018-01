Il fallait bien essayer un lit pour parler de confort de sommeil. On a choisi le plus haut de gamme, celui à 125 000€ ! La première question que tout le monde se pose naturellement est : qu'a-t-il de plus que les autres ? On l'a constaté, il est terriblement doux et moelleux sans l'être trop, il épouse les formes du corps de manière naturelle : on ne ressent pas la gêne de l'épaule par exemple quand on se positionne sur le côté. Evidemment, l'énorme couette, les oreillers suaves et le linge de lit d'une douceur extrême y sont aussi pour quelque chose.





Mais qu'est-ce qu'il a de plus ce lit ?

Ce lit, c'est le Vividus, le plus luxueux des lits de la gamme conçue par la marque suédoise Hästens. Il est entièrement fait à la main (même les coutures), ce qui prend environ 320 heures par lit. Le matelas contient une quantité impressionnante de crin de cheval, en plus du coton, du lin, du pin et de la laine de haute qualité, utilisés pour faire ces lits sur mesure. Tout est certifié bio hormis les ressorts... Le crin de cheval : c'est ça le secret et le succès de cette "maison" familiale depuis 6 générations. Les équidés sont élevés pour leur crinière qui est coupée comme des cheveux et qui est ensuite bouclée selon un processus gardé secret.

© DR



Cette matière permet de concevoir un lit où l'on n'a pas trop chaud et jamais froid : la transpiration notamment s'évacue très naturellement et facilement grâce à ce matériau. Qui est utilisé dans tous les matelas du fabricant, mais en couches plus ou moins fines : la gamme commence à 3000€. Et chaque lit est réalisé sur mesure : dimension, coloris, fermeté, "ce qui offre plus de 20 000 possibilités", argue-t-on. De quoi retrouver... le sommeil, on imagine. Le plus : on peut bénéficier de deux types de "support" selon la fermeté souhaitée par chaque utilisateur. Le tout dans un matelas unique : on échappe ainsi au lit formés d'un sommier et de deux matelas formant une fente au milieu, pas très glam et plutôt tue-l'amour !

Pour en revenir à ce lit de rêve, il affiche 12 couches différentes dans le matelas, 7 dans le sur-matelas et 8 dans le sommier ! De quoi oublier le petit pois qui empêcherait de dormir n'importe quelle princesse...

Enfin, à la différence des autres lits, les Hästens sont garantis 25 ans; "Parce que plus on y dort, meilleurs ils sont, grâce au crin de cheval, ils épousent la forme de votre corps et sont toujours plus confortables", témoigne Sanja Tegeltija, qui travaille pour la marque en Suède, "Un couple de Suédois de 80 ans a même gardé le sien toute sa vie !"





Mais pour qui sont ces Rolls-Royce du sommeil ?

© DR



Des Vividus, "On en vend environ 5 par an en Belgique", commente la gérante du magasin situé boulevard de Waterloo mais la grande majorité trouve abri dans des chambres de villas de luxe à Los Angeles, destination numéro 1 des literies ultra-luxe du fabricant. Et bien sûr, ce sont les "Rich and Famous" qui ne regardent pas à la dépense : Brad Pitt, Jay Z et Beyoncé, Dr Dre et Ronaldo ne jurent que par le 2000T la catégorie "juste en-dessous" du Vividus, fait évidemment sur mesure pour chacun et chacune.

"On les trouve aussi beaucoup chez les athlètes de haut niveau pour la qualité du sommeil qu'ils procurent", indique Sanja Tegeltija.

Vous voulez tester ? En boutique c'est possible, mais pour dormir une vraie nuit sur un Hästens, on peut aller regarder l'Hotel Locator, partout dans le monde. Mais il y en a en Belgique !





Quelques conseils pour un bon lit et une bonne qualité de sommeil.

- On ne travaille pas au lit !

- Si on dort sur le ventre, c'est que notre matelas est trop ferme et que le corps s'acclimate alors que cela devrait être l'inverse

- On se relaxe avant d'aller au lit, on fait un break avec ses écrans au moins 30 minutes avant de se glisser entre les draps et on met son esprit progressivement sur "off", trouvez votre méthode dans notre dossier récapitulatif.

- On vise la qualité quand on investit dans un lit : il doit être confortable, aéré, en matériau naturel au niveau des rembourrages et avec des ressorts ensachés. Votre sommeil vous le rendra

- Le sur-matelas est un accessoire pas si accessoire, surtout si vous ne changez pas votre lit tout de suite.

- Couette et linge de lit ne doivent pas faire de bruit, surtout si l'on est deux à tourner et se retourner !