Les plans du gratte-ciel new yorkais viennent d'être dévoilés.





Attention vertige. La Central Park Tower de New York risque bien d'être le building résidentiel de tous les records.

Une vue imprenable

Avec ses 100 étages pour 472 mètres de haut, ses quelque 179 appartements (certains coûteraient jusqu'à 100 millions de dollars), son club des plus luxueux avec piscine, sauna, terrain de basket, restaurant et bar, et surtout sa vue imprenable sur Central Park, le bâtiment signé Adrian Smith + Gordon Gill Architecture est un vrai rêve de millionnaire. Comme le relaie GQ, trois photos du projet viennent d'être dévoilées sur Instagram. De quoi en mettre (déjà) plein la vue. Les travaux devraient être finis courant 2019 et les inscriptions sont ouvertes.