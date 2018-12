Une enquête* à l'échelle européenne lancée par la marque de location de voitures Avis a déterminé les destinations phares de la saison 2018/2019 pour l'hiver.

Entourée de montagnes et située sur la côte sud-ouest, Bergen, la deuxième plus grande ville de Norvège, figure cette année en tête de liste comme destination la plus populaire pour l'ensemble des voyageurs européens. Les autres principales destinations hivernales sont la Laponie (Finlande), le Québec (Canada), Phuket (Thaïlande) et Vienne (Autriche). De leur côté, le top 5 pour les voyageurs belges sont le Québec (Canada), Vienne (Autriche), Bergen (Norvège), la Laponie (Finlande) et Phuket (Thaïlande).

Le Québec : les points forts

En février, les visiteurs pourront profiter du Carnaval de Québec. Cet événement annuel se déroule dans toute la ville et comprend des bals masqués, des sculptures sur neige, des événements sportifs, des banquets en plein air ainsi que des défilés. Les skieurs et les planchistes ont en plus le choix entre quatre stations qui offrent chacune des pistes pour tous les niveaux. Il existe aussi de nombreuses stations thermales nordiques.

> Avis Budget Group a commandé une enquête en ligne à l'agence de recherche Sapio auprès de 14 138 consommateurs européens âgés de 18 à 66 ans +, dont 1 018 Belges, en juillet 2018.