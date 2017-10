Vingt chambres, trente salles de bain, cinq piscines, une piste d'hélico, une cascade, un garage pour 30 voitures et un écran géant au dessus de la piscine principale: qui dit mieux ou... pire ?





A Bel Air, un quartier hyper chic pour milliardaires en quête de tranquillité, et dont les m² se vendent à plus que prix d'or, le projet fou de Nile Niami un producteur de Hollywood et promoteur immobilier n'a pas vraiment plu.

Celui-ci s'est lancé il y a trois ans dans la construction de (tout simplement) la plus grande et la plus chère maison du monde. Elle est désormais mise à prix à 500 millions de dollars.

Celle-ci mesure donc près de 8500 m², elle se situe sur un immense terrain (donc pas de voisins proches) avec une vue imprenable sur la vallée et la mer. Mais si cela n'était que ça... cette maison est construite sur cinq niveaux comprenant sa propre chute d'eau, cinq piscines, une discothèque et un casino, vingt chambres, trente salles de bain, un garage pouvant accueillir trente voitures, une salle de cinéma privé, un spa, une piste d'hélicoptère, des bars, un nombre incalculable d'écrans plats, un cinéma en plein air, une foule de bureaux et lobbies et un mur de friandises. Le tout réalisé avec des matériaux de luxe.

Chercher la perfection...

© Reporters Le promoteur s’est inspiré de la citation de Sir Henry Royce pour imaginer cette villa : "Chercher la perfection en tout. Prendre le meilleur de ce qui existe et l'améliorer. Et quand rien n'existe, le concevoir." La bâtisse est vendue entièrement meublée, avec l’équivalent de 10 millions de dollars d’œuvres d’art contemporain et des voitures de collection. Parmi les autres prestations disponibles, une salle de jeux et son staff de sept domestiques, manifestement compris dans la vente…

L'audacieux initiateur de cette folie n'a aucun doute, il va la vendre : "Pour cette maison, nous avons un client spécifique en tête. Quelqu'un qui possède déjà un yacht d'une valeur de 100 millions de dollars et des maisons à travers le monde, notamment à Londres et Dubaï. Quelqu'un qui est en droit de dire que oui, la maison la plus belle et la plus chère au monde se trouve ici à Los Angeles". Elle devait être prête début 2017, mais les travaux ont eu du retard...

Malgré les plaintes des voisins dont Jennifer Aniston, les finitions du domaine viennent d'être achevées ces jours-ci

La démesure en 7 minutes

© Reporters Un clip de 7 minutes avait été tourné en début d'année pour en vanter les mérites au travers d'une visite guidée mixant montages, reproductions et images de synthèse. En fait cette méga-maison ressemble à un grand complexe hôtelier dans les îles Caïman ! Ou quand le terme "nouveau riche" prend tout son sens...