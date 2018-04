Le soleil se montre depuis quelques jours : il faut en profiter et sortir de chez soi. Voici quelques activités simples à réaliser avec vos enfants.





Pause champêtre avec un bon casse-croûte

Le pique-nique est une super activité à réaliser en famille. Elle demande un peu de préparation mais peut être très simple. Il suffit de confectionner quelques tartines, prendre des friandises pour le dessert - c’est toujours plus sympa -, de l’eau bien fraîche et le tour est joué. N’oubliez pas la nappe, sinon ce n’est pas un vrai pique-nique. Vous pourrez y déposer votre nourriture sans que des fourmis ne viennent grignoter ce que vous avez préparé. Pour éviter d’emporter un parasol pour se protéger du soleil, se mettre sous un arbre est une parfaite alternative.

Le temps de quelques heures, vos enfants auront le temps de manger, jouer dans la nature et même faire une petite sieste, le tout au même endroit. Le petit plus est d’emporter un jeu de cartes dans son sac, une bataille après avoir englouti quelques tartines est une occupation bien agréable pour digérer.

© D.R.



La balade, une activité simple et efficace

Que ce soit à pied ou à vélo, les balades sont toujours des expéditions qui permettent aux enfants de se défouler. Elles peuvent être faites en terre connue - dans le village, dans les bois près de la maison - ou carrément dans des lieux totalement inconnus. "Le Ligueur" propose sur son site internet trente balades à faire à pied, de tous les niveaux, pour des enfants de tous âges avec chaque fois une activité (souvent gratuite) à faire sur le parcours : musée, jeu de piste, visite…

Pour les balades à vélo, il est préférable d’éviter les routes et d’emprunter le Ravel, des pistes cyclables ou même des routes de campagne peu fréquentées. L’enfant se sent alors en sécurité. Le vélo est un sport qui peut faire peur ; ajouter le stress du danger de la route n’est pas idéal. Dans un premier temps, faites des balades courtes et ne négligez surtout pas le matériel : un bon vélo en ordre et à sa taille, des protections et un casque bien entendu. Ces sorties sur deux roues permettent à l’enfant d’apprendre le code de la route en s’amusant et de comprendre ce qu’est la notion de danger.

www.laligue.be/ligueur 30 balades pour faire aimer la marche à vos enfants

Cueillette aux fruits et légumes

Partir à la cueillette aux fruits et légumes est une promenade ludique et éducative pour les enfants. Eh oui, car les fruits et les légumes ne tombent pas du ciel pour arriver directement dans l’assiette : ils poussent sur un arbre ou dans la terre. Si vous disposez d’un potager, n’hésitez pas à faire les récoltes avec vos enfants en leur expliquant comment cette fraise, ce radis ou encore cette tomate sont arrivés là. Si vous n’avez pas la main verte, pas le temps ni l’espace ou tout simplement pas l’envie de réaliser un potager, certaines fermes mettent à disposition leurs champs pour des récoltes "libres" contre un prix au poids, à la pièce… Le temps d’une journée, matinée ou après-midi, vous pourrez récolter des fruits et légumes. L’avantage est que vous pouvez facilement expliquer d’où proviennent les aliments que vous mangerez. L’enfant comprend dès lors beaucoup mieux ce qu’il mange. Il sera aussi très fier de consommer ces propres récoltes. Il appréciera d’avantage un aliment qui généralement ne lui plaît pas.

© D.R.



Pas obligés d’aller à la mer pour se baigner

Grosse chaleur et soleil qui brille ? Faire un petit "plouf" n’est pas de refus. Pas besoin de vous rendre jusqu’à la Mer du Nord pour profiter d’un peu d’eau (fraîche). Plusieurs points d’eau existent, il y a des piscines extérieures ou des zones de baignades naturelles.

Pour les piscines, l’avantage c’est qu’elles sont souvent complétées par des toboggans, jets d’eau et toutes sortes d’installations aquatiques qui permettent aux enfants de ne pas s’embêter une seule seconde. Les points de baignade naturelle ont eux aussi leurs avantages, il y a le côté "naturel" qui est très agréable. Les espaces sont généralement plus étendus. Un vrai petit air de vacances le temps d’une journée.

Si toutefois, un déplacement avec crème solaire, bouées, pique-nique pour toute votre troupe ne vous motive pas, vous pouvez toujours opter pour la classique piscine gonflable. Ça ravira toujours vos bambins.

www.lepetitmoutard.be

© D.R.



Les Tuche en bande dessinée, une bonne tranche de rire

La famille Tuche vous a fait rire au cinéma, elle le fera également sur papier grâce à ses bandes dessinées. Les Tuche 1 : Un pour Tuche, Tuche pour un est sorti il y a quelques mois déjà. Le tome 2, Les Tuches 2 : Des frites ! Des frites ! Des frites ! est depuis un mois dans toutes les librairies pour nous faire rire à nouveau.

Le dessinateur Marco Paulo et le scénariste Falzar situent cette bande dessinée entre le film des Tuche 1 et le 2. Ce n’est donc, à aucun moment, une reproduction des films dont les héros ne sont autres que Jeff, Cathy et leurs trois enfants. Dans ce tome deux, on retrouve trente et une histoires hilarantes de la famille Tuche. Les répliques cultes telle que "Des frites, des frites, des frites, des frites, des frites, des frites" s’y retrouvent bien évidemment. Les personnages y sont caricaturés mais très ressemblant. Toute cette bande dessinée rappelle l’ambiance Tuche. Il y a des clins d’œil, des expressions et l’humour du film mais ce sont à chaque fois de nouvelles histoires. Il n’y a aucune obligation d’avoir vu les films pour lire ces 48 pages de gags, ni d’avoir lu le tome un. Une bande dessinée familiale, pour petits et grands, comme les films de la saga des Tuche.

Marco Paulo et Falzar, Les Tuche 2, Des frites ! Des frites ! Des frites !, Ed. Michel Lafon, 12,70 €