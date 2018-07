Véronique est coach sportive et santé. Aujourd'hui, pour la dernière fois avant la rentrée de septembre, elle vous donne des conseils et vous montre les bons mouvements* pour vous sentir... bien dans vos tongs et votre corps !

Cette fois-ci, Véronique nous montre 4 exercices redoutables pour muscler l'intérieur des cuisses. Alors êtes-vous plus grenouille ou diamant ? Donnez-nous votre réponse après avoir regardé la vidéo ci-dessus. Mais auparavant, voici quelques explications pour bien faire les mouvements.

Diamond. Couchée sur le dos, on ouvre les jambes tendues, on les referme en diamant, orteils contre orteils et on remonte en fermant les jambes tendues. 16 répétitions

Frog. On démarre debout en première position sur la pointe des pieds. On descend jusqu’en bas, on pose les mains au sol et on tend les jambes et on plie (attention si vous avez des douleurs aux genoux). 16 répétitions

Up & out. On croise la jambe et on monte celle-ci, et ensuite on remonte le genou, pied pointe. 25 répétitions pour chaque jambe