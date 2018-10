La police britannique ne s'attendait pas à un tel engouement en postant la photo d'un suspect sur le réseau social.





De nos jours, la police n'hésite pas à se tourner vers Facebook ou Twitter pour accélérer ses recherches. Ce 23 octobre, les forces de l'ordre de Blackpool, au Royaume-Uni, ont créé un buzz aussi énorme qu'inattendu. Pourquoi ? Parce que leur suspect principal dans une sombre histoire de vol ressemble comme deux gouttes d'eau… à Ross de la série Friends.

Unagi et complices

Brun, les yeux tombants et le sourcil épais, le malfrat a des traits communs avec le paléontologue le plus célèbre du petit écran. Et sur Facebook, les utilisateurs s'en sont donné à coeur joie. « Si vous le voyez, tenez-vous à l'écart. Il est connu pour maîtriser le karaté et l'art de l'Unagi, l'état des sens en éveil total », peut-on lire sous la publication qui a généré 120 000 commentaires et près de 80 000 partages à ce jour. « Il paraît qu'il a des complices. Mademoiselle Chenandler Bong, Regina Phalange et Ken Adams ont été vus dans les environs », écrit un autre utilisateur, faisant référence aux différents surnoms de Chandler, Phoebe et Joey au cours des 10 saisons de la série culte.

Le post a pris tellement d'ampleur que la police locale a pris la balle au bond. « Merci à tous pour vos réponses rapides. Nous avons mené l'enquête et nous pouvons vous confirmer que David Schwimmer (l'acteur qui joue Ross) était aux Etats-Unis ce jour-là ». Une fois identifié, son sosie officieux risque de ne pas rire autant...

Ce qui n'est pas sans rappeler l'histoire de Jeremy Meeks, qui,avait fait craquer Internet avec son portrait posté sur Facebook en 2014 par la police de Stockton ! Des centaines de milliers de messages lui avaient été adressés. Arrêté pour une série de vols à main armée, le beau gosse n'avait pas tardé, à sa sortie de prison, en mars 2016, à signer avec l'agence de mannequinnat «White Cross»... Il avait même défilé lors de la fashion Week de New York en 2017 pour Philip Plein !