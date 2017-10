En conférence de presse le 4 octobre dernier, Cam Newton a étrangement réagi à la question d'une journaliste quant à la tactique de son équipe. "C'est drôle d'entendre une journaliste parler des tracés (routes, en anglais)", s'est amusé ce joueur de football américain des Panthers de Caroline. Pour rappel, les "tracés" sont les trajectoires empruntées par les joueurs pour recevoir un ballon.

Une remarque qui a eu de lourdes conséquences pour le joueur étant donné que, dès le lendemain, Danone a annoncé qu'il ne travaillerait plus avec lui. "Nous sommes choqués et démoralisés par le comportement et les commentaires de Cam Newton envers Jourdan Rodrigue, qui ont été perçus comme sexistes et désobligeants envers toutes les femmes. Nous avons fait part de nos inquiétudes à Cam et nous ne travaillerons plus avec lui", a résumé un des porte-parole du groupe à l'AFP.

Si leur contrat n'a pas été officiellement rompu, la marque a annoncé avoir commencé à l'enlever de toutes les publicités où il figure.

De son côté, la journaliste sportive Jourdan Rodrigue a réagi brièvement sur Twitter. "Je ne pense pas que ce soit drôle d'être une femme et de parler de tracés. Je pense que c'est mon boulot." "J'ai parlé avec lui après et c'était pire. J'ai choisi de ne pas le partager car j'ai un job à faire et il ne m'en empêchera pas."

Le joueur, après avoir réalisé sa bourde, s'est excusé dans une vidéo dont les propos ont été traduits par BFM.

"Après y avoir réfléchi, je comprends que mon choix de mots était dégradant et irrespectueux envers les femmes. Honnêtement, ce n'était pas mon intention. Mais si vous êtes une personne qui a été offensée par ce que j'ai dit, je tiens sincèrement à vous présenter mes excuses."