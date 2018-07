Comme le veut la tradition, le palais royal belge ouvrira ses portes au grand public durant un mois et demi, après la Fête Nationale. À partir de ce dimanche, le temps d’un après-midi il sera de possible de vivre une vie de château. De découvrir l’immensité de ce lieu emblématique, ses colonnes de pierres, son marbre blanc, ses dorures, ses lustres, son parquet mais aussi ses imposants tapis.

Au-delà d’admirer la décoration, les visiteurs pourront sillonner les salles et salons du palais pour découvrir diverses œuvres sur le thème Science et Culture au Palais. Pour cette treizième édition, l’exposition a mis l’accent sur l’Émerveillement. Et ce grâce à de nombreuses œuvres d’art, des instruments scientifiques et même différents phénomènes naturels. Ce qui relie toutes ces recherches, ces études et ces créations est l’émerveillement des artistes ou des chercheurs face à leur création ou leur découverte.

Avec cette exposition, le palais offre au public belge et international "une vision originale de l’art et de la science, par une découverte stupéfiante d’œuvres d’art ou d’objets de recherche issus du patrimoine culturel et scientifique fédéral", explique le palais.

Par cette initiative, le palais souhaite sensibiliser les visiteurs aux activités de recherche faites en Belgique. Mais aussi lui faire découvrir les richesses du patrimoine fédéral.

Pour les curieux qui voudraient découvrir le lieu de travail du roi Philippe, de son épouse la reine Mathilde ainsi que leurs collaborateurs, direction la Place des Palais dès demain.

Informations :

Où ? Au palais royal, place des Palais, 1000 Bruxelles

Quand ? Du 22 juillet au 2 septembre de 10h30 à 15h45. Fermé le lundi.

Prix ? Entrée gratuite.