Vous en avez marre de passer une partie de la nuit à vous retourner dans tous les sens en attendant le sommeil? Testez donc cette technique mise au point par l'armée américaine. Comme l'explique The Independent, cette astuce aurait été mise au point par l'armée pour que les soldats puissent se reposer sur le champ de bataille et éviter les erreurs liées à la fatigue. Elle a été expliquée dans le livre "Relax and Win: Championship Performance" publié en 1981 mais a été "redécouverte" par un internaute.

Selon le journal, cette technique marcherait sur 96% des personnes après 6 semaines de pratique.





Comment ça marche?

1. Relaxez tous les muscles de votre visage: la langue, la mâchoire et les muscles autour des yeux.

2. Relâchez vos épaules aussi loin que possible, puis le haut de vos bras puis vos avant-bras. Une zone à la fois.

3. Expirez en relâchant votre poitrine puis vos jambes, depuis les cuisses jusqu'en bas.

4. Passez ensuite 10 secondes à préparer votre esprit au sommeil. Pour ce faire, vous devez utiliser l'une de ces trois images mentales, au choix.

- Vous êtes dans un canoë sur un lac calme avec rien autour que le ciel bleu au-dessus de vous.

- Vous êtes allongé dans un hamac noir dans une pièce noire

- Vous vous dites "ne pense pas" pendant 10 secondes.

Précisons que si vos problèmes de sommeil sont fréquents, il convient de consulter un médecin.